「台灣秘境由你定義」中華電信Xuite邀你秀美照

隨著國內疫情趨緩，防疫措施也逐步解禁， 中央流行疫情指揮中心鼓勵民眾力行「防疫新生活運動」， 政府更提供各項補助措施推動國旅、振興國內觀光。為響應政策， 中華電信「Xuite隨意窩」即日起至7/3止，舉辦「台灣秘境 由你定義」相片徵稿活動，邀請民眾外出踏青並分享台灣之美， 只要將你心中最美的台灣秘境攝影作品投稿至活動網站， 就有機會獲得超值好禮！

隨著FB、IG等社群平台崛起， 放閃生活大小事已成為人們的日常，相較於一般社群平台， 部落格更能呈現豐富且完整的資訊； 中華電信Xuite至今已成立15週年， 就分享和紀錄生活而言仍無法被取代，依然深受許多網友喜愛。 為帶給會員更好的服務，Xuite於6/1全新改版， 提供更優質的瀏覽體驗，新版官網整合日誌、相簿、影音服務， 順應時事不定期推出「今日新鮮事」主題專區，內容囊括旅遊、 美食、藝術創作、人文風情、自然生態等主題推薦區， 網友可隨時掌握最豐富的吃喝玩樂資訊！

Xuite為歡慶15週年，希望藉由「台灣秘境由你定義」活動， 邀請會員回娘家，透過大家分享珍貴的旅遊秘境與回憶， 與Xuite共創獨一無二的台灣秘境地圖。 本次投稿及投票分享活動，將送出Garmin Vivomove 3智慧手錶、Hami Point 點數，及一機難求的Nintendo Switch Lite等豐厚獎項！即刻參加活動， 說出屬於你心目中最美的台灣秘境故事，看更多活動資訊：http s://event.xuite.net/activity/ 2020travelvote