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北台灣新北市攤商鹼粽檢出「硼砂」　最高可罰8千萬

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2020/06/09 16:07
新北市政府衛生局9日舉行記者會公布，抽驗新莊區一 件鹼粽含有已經明令禁止的硼砂，已函送檢方偵辦。

新北市政府衛生局9日舉行記者會公布，抽驗新莊區一 件鹼粽含有已經明令禁止的硼砂，已函送檢方偵辦。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）端午佳節將至，新北市衛生局抽驗市售粽子、包粽餡料及乾貨，查獲新莊區自強街巷口攤商販售的1件鹼粽檢出硼砂，已函請地檢署偵辦。另衛生局即日起於各區衛生所免費發放可取代硼砂的三偏磷酸鈉，鼓勵民眾自行製作鹼粽。

新北市衛生局表示，此次共抽驗市售粽子、包粽餡料及乾貨95件，檢驗項目包含：動物用藥殘留、農藥殘留、防腐劑、漂白劑、螢光增白劑、甜味劑及非法添加物等。

副局長許朝程說明，有少數業者製作鹼粽會使用硼砂（俗稱：冰西），以增加口感及防止粽葉沾黏，但因為硼砂會經胃酸作用轉變為硼酸累積人體，引起食慾不振、消化不良，嚴重的話更會造成嘔吐、腹瀉、紅斑、休克、昏迷等症狀，我國早已明令禁止使用。

許朝程呼籲食品製造業者，除了勿使用未經中央主管機關許可之添加物外，於製程使用食品添加物時，亦應確實遵守「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」之規定，違者可依食品安全衛生管理法第49條第1項規定，可處7年以下有期徒刑，得併科 8,000 萬元以下罰金。。

為推廣健康鹼粽製作，衛生局即日起免費發放1,240份可取代硼砂的合法食品添加物三偏磷酸鈉，安全又可以增加鹼粽韌性、保水性及保存性。歡迎民眾週一至週五上午8點至下午5點，向29區衛生所索取，贈完為止。
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