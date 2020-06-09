總統獎助力振翅高飛 宜蘭移民署邀新二代母語宣導政令

「總統教育獎」係於民國90年(2001年)由前總統陳水扁所創設，旨為鼓勵表揚能「以順處逆、發揮人性積極面、力爭上游、出類拔萃、具表率作用」之大專及中小學生，獲將者不乏新住民二代子女，以本(宜蘭)縣為例103年有黃楷軒(來自越南)獲得殊榮，109年又有鄭翠玄(來自越南)獲得殊榮。

獲得「總統教育獎」之黃楷軒與鄭翠玄有著類似的成長與求學歷程，也都有著助人為樂的心境。本(9)日兩人在北區事務大隊宜蘭縣服務站的邀請下，以專案宣導大使身分與來自越南的新住民姊妹，共同以越南母語向「龍德造船工業股份有限公司」及「東和食品工業股份有限公司」的越南移工朋友，宣導移民署所推出的「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案」以及當前的各項防疫作為。

本(9)日宣導首先由服務站主任簡聰洲透過海報文宣搭配黃、鄭兩位同學擔任即時口譯，向在場的移工朋友介紹移民署即將於6月30日截止的「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案」，隨後由鄭翠玄及黃楷軒兩人示範防疫期間個人如何洗手、戴口罩以及如何保持室內、外的社交距離。

在龍德造船廠宣導時，由新住民鄭翠玄協助簡主任即席口譯宣導，另有服務站兩名通譯也手持越南語海報仔細向移工講解。到東和食品廠宣導時，活潑的新二代黃楷軒還邀請移工上前示範洗手方式，叮囑大家要仔細把手的縫隙洗乾淨，並玩笑說「魔鬼就藏在細節裡喔！」

除了防疫和擴大逾期人口自行到案宣導活動，簡主任也特別將兩位獲得「總統教育獎」的新住民與新二代介紹給在場移工同鄉，讓移工們感受到臺灣政府與社會對外來人口的接納與用心，透過一定的努力，人人都有發展的好機會。

活動現場也展示「保障新住民寬頻上網計畫」及「新住民培力發展資訊網」等宣傳資料，企盼藉由新住民全球新聞網特派記者曾俐瑋的隨行採訪以及透由在場移工人際網絡將各項訊息及良善的政策傳達給新住民及移工朋友，讓更多的失聯移工能把握機會於本(6)月30日前主動投案。

宜蘭縣服務站主任簡聰洲表示，透由總統教育獎的助力飛翔及政府各項良善的移民政策，讓生活於臺灣寶島的新住民們能扶植出更多振翅高飛的二代子女，新二代成為國家未來的生力軍，更是新南向政策的新尖兵。（新聞轉載自新住民全球新聞網）