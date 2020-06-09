幼兒自製「濂洞五色飯」 新住民家鄉味變身新臺灣味

濂洞附幼的孩子們也於活動中舞著廣西的炮龍為疫情祈福。（照片來源：新北市政府） 濂洞附幼的孩子們也於活動中舞著廣西的炮龍為疫情祈福。（照片來源：新北市政府）

新北市濂洞國小附幼日前舉辦「濂洞五色飯」好滋味—新住民家鄉味變身新臺灣味主題活動，由幼兒分享五色飯食譜，親師生藉由生活美食交流，將新住民美食融入在地飲食文化，活動中濂洞附幼的孩子也特別舞著炮龍，為這次的疫情祈福，更祈求人民健康與平安。

濂洞國小黃恕懿校長表示，濂洞附幼新住民家長佔5成以上，特地舉辦「濂洞五色飯」活動，結合新住民家長的家鄉生活經驗，融入臺灣在地米食，將原是廣西特色米食的五色飯，融入在地元素，換成運用不同色澤的植物和食材汁液，如青苧麻（綠色）、甜菜根（紫色）、胡蘿蔔（橙色）、薑黃（黃色）等，浸泡糯米蒸煮而成，創思出獨特的新口味「濂洞五色飯」。

活動中孩子們對參與活動的親師們分享自製的五色飯食譜故事大書，書中內容介紹「濂洞五色飯」是如何從清洗食材、榨汁、浸泡糯米再蒸煮的流程，所製作出的創意美食。

濂洞附幼主任江淑蓉表示，當日參與的新住民家長也帶來自己的家鄉美食與親師生分享，有「越南」的涼拌青木瓜、「廣西」的五色飯、「安徽」的涼拌米線、以及「新疆」的素沙拉等，讓大小朋友們體驗不同的生活美食文化特色。

幼兒罐罐說：「哇！五色米的顏色好像彩虹的顏色喔!」、幼兒喬雅也說：「我們把飯變成彩虹了！」。

幼兒承睿的媽媽有感的說：「對於我們新住民來說分享家鄉的文化或美食，讓小孩可以了解自己的家鄉，也可以減少距離感，更可以讓他們對於另外一片土地有期待感，小孩會問自己看到的或想知道的事，又可以增加親子間互動，特別感動人心。」（新聞轉載自新住民全球新聞）