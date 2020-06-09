【更新】台灣高雄市長韓國瑜宣布: 對罷免結果不提任何訴訟 行政院：盡快派任代理市長

高雄市長韓國瑜（左3）9日上午在高市府主持任內最後一次市政會議，韓國瑜進場前，拱手向包圍採訪的媒體致意。中央社 高雄市長韓國瑜（左3）9日上午在高市府主持任內最後一次市政會議，韓國瑜進場前，拱手向包圍採訪的媒體致意。中央社

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更新時間: 2020-06-09 16:56

首次發稿: 2020-06-09 15:32

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）被罷免的高雄市長韓國瑜今天(9日)在臉書po文表示「尊重人民意志」，不會提出訴訟。

行政院發言人丁怡銘說，尊重韓國瑜的權利，若中選會公告罷免結果，政院基於避免市政空轉，會盡快派任代理市長。

高雄市長韓國瑜罷免案6日過關，依法最晚12日解除市長職務，且未來4年不得再參選高雄市長。

韓國瑜所遺任期超過2年，依法最晚要在9月12日前補選，期間高雄市長將由行政院派員代理，至補選完成。不過，若韓國瑜提起罷免無效的訴訟，依法訴訟期間不得舉行補選。

首次發稿: 2020-06-09 15:32

【快訊】台灣高雄市長韓國瑜宣布: 對罷免結果不提任何訴訟 「尊重人民意志」

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 6月6日遭投票罷免的高雄市長韓國瑜，下午鄭重宣布，針對罷免結果，他不會提出任何訴訟。以下是聲明的全部內容:

這段時間以來，大家都相當關心我個人的動向，因此我決定親自向大家報告，等到高雄市長職務卸下後，我會暫時沈澱休息。針對外界對我未來的各種揣測傳言，我鄭重再強調一次，這都不在我目前的規劃內。

針對罷免的結果，我尊重人民的意志，不會提出任何訴訟。

認識我的好朋友都知道，我是一個直接坦蕩的人，從以前到現在，只要有任何動向或想法，我一定會親自向大家報告，而非藉由任何管道放出消息，懇請外界不需多做揣測，耗費媒體資源。

期盼大家能將寶貴的資源與力量放在關心弱勢族群生活、下一代的教育、以及疫情後台灣的振興方面，這才是台灣社會最必須被正視的一塊。

非常謝謝各位好朋友一路走來的陪伴與扶持，你們給了我最大的力量與勇氣，讓我能有機會再次挺身為人民服務，這是我畢生無比的榮幸。

謝謝你們。