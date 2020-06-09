武漢肺炎去年秋天就已爆發 美國哈佛專家曝關鍵衛星影像

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）武漢肺炎肆虐全球，700萬人染疫，超過40萬人死亡，而根據哈佛大學最新研究，新型冠狀病毒很可能在去年秋天就已經開始在武漢市的人群中傳播。

《新唐人》報導，本次研究負責人、哈佛大學醫學教授布朗斯登（John Brownstein）表示，團隊分析350張商業衛星圖像，來觀察武漢五大醫院附近的交通流量，發現自2019年夏秋之際，這些醫院附近的車流量開始大幅增加，根據統計，武漢天佑醫院的停車量，相較2018年同期，增加了67%。

此外，中國網民在網路上搜索「咳嗽」「腹瀉」等新型冠狀病毒關鍵字的頻率也顯著增加。

該研究團隊花費了一個多月的時間來試圖找出中國湖北省人口開始遭受重創的跡象。布朗斯登說，呼吸道疾病在社區的會造成特殊行為，即使那些生病的人當時沒有意識、察覺到這些問題。

布朗斯登解釋，我們試圖做的就是觀察醫院的活動，並計算那家醫院的汽車數量。醫院越忙，停車場爆滿的次數越多。因此，醫院裡的汽車越多，醫院的繁忙程度就越高，這可能是因為社區中正在發生某種事情，感染正在增加，人們不得不去看醫生。

因此，從汽車數量可以看到醫院業務增長，我們在多個醫院中都看到了這一點。

布朗斯登坦承，雖然這些證據都是間接的，但是這為新型冠狀病毒起源之謎提供了重要的新證據。我們仍然需要進行許多研究，以全面了解發生的情況，並使人們真正了解這些疾病的暴發如何在人群中蔓延和出現。我們的研究結果只是眾多證據的一環。

《自由》報導，該份研究已於6月8日刊登於《哈佛大學數位學術庫》（Digital Access to Scholarship at Harvard）