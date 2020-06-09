台灣龜山島開放觀光20週年慶 東北角風管處尋找老龜友與大家龜秀

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）為慶祝龜山島開島20週年，交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處將舉辦系列活動，同時規劃8月1日當天，開放20位名字含「龜」字的民眾可免費登島，令人好奇的事，有多少人的姓名中會有「龜」字呢?

自由時報引述東北角風管處的話並表示，全台符合這次活動資格有3位，當中一位住在宜蘭頭城的民眾還是當年從龜山島遷移至頭城鎮大溪的老龜山島人，另外二位則分別住在台南和桃園。

東北角風管處處長陳美秀表示，隨著中央防疫中心解封，人數將不再受限管控，以及配合7月1日「安心旅遊」上路，龜山島開放觀光20週年相關活動如節慶儀式、老照片特展、紀念商品贈禮、優惠折扣等將全面開跑，以吸引人潮，提高觀光收益。

她還說，20年開放觀光一路走來雖然遭遇很多問題，但是唯一不變的是管理處對龜山島生態的堅持與大家對龜山島的記憶和感情。

1977年以前龜山島都有人居住，後因軍事需要，居民遷至台灣本島，管理處為慶祝「龜山島開放觀光20周年」，特別發出尋人啟事，徵求「老龜友尋根活動」，並於2020年8月1日一同回娘家，尋找遷村前的島嶼生活記憶，另外活動當天姓名字中有「龜」字民眾，可獲得免費登島，限額20名額滿為止。

東北角暨宜蘭海岸國家風景區連續4年榮獲全球百大綠色旅遊目的地大獎，為吸引民眾參與紀錄，希望透過現代影音媒介，喚起大家對龜山島的生態、環保之意識，還要舉辦「大家龜秀影片選拔徵件」，主題以「龜山島生態」作為影片主軸，於島上拍攝1分半鐘短影音，歡迎登島民眾分享島上的美麗風光，用創意的方式介紹龜山島旅遊特色，即日起開始徵件至2020年7月31日下午5:00截止，以網路票選，選出特優獎1名三萬元、優勝獎1名一萬元、佳作獎3名三千元，並有免費登島優惠名額。

欲報名參加「老龜友尋根」、「大家龜秀影片選拔」民眾，請洽02-24991210或上東北角觀光資訊網及Facebook「東北角之友」粉絲專頁查詢。