香港歌手何韻詩在台灣遊行遭潑漆　北檢起訴11人

香港歌手何韻詩（前中）2019年9月間在台北參與遊行時遭潑漆(圖)，台北地檢署9日起訴大陳島鄉情文化促進會理事長胡志偉等11人。（中央社檔... 香港歌手何韻詩（前中）2019年9月間在台北參與遊行時遭潑漆(圖)，台北地檢署9日起訴大陳島鄉情文化促進會理事長胡志偉等11人。（中央社檔案照片）

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）香港歌手何韻詩去年(2019年) 9月間在台北參與遊行時遭潑漆，台北地檢署今(9日)偵查終結，依強制、公然侮辱、毀損、違反集會遊行法等罪嫌，將大陳島鄉情文化促進會理事長胡志偉等11人起訴。

台灣多個公民團體去年9月29日下午在台北市中正區舉行「929台港大遊行：撐港反極權」集會，何韻詩受訪時突遭一名蒙面男子潑紅漆，警方現場逮捕現行犯胡志偉、梁太富，帶回偵訊。

檢警查出，涉案11人包括大陳島鄉情文化促進會成員，中華統一促進黨黨員，或胡志偉公司員工。他們因不滿當時「反送中運動」的理念及訴求，且得知何韻詩及香港眾志秘書長黃之鋒等人可能受邀來台，決定策劃犯案。

檢方指出，胡志偉等人在事發當天上午在新北市板橋區策劃以潑漆、丟擲餿水袋、用水槍射餿水等方式，鎖定何韻詩或黃之鋒等香港人士，並分工為行動組、保護組、行動組、後勤等，當天下午到現場伺機下手。

檢方表示，胡志偉當天下午2時55分許看到何韻詩在立法院群賢樓大門口前道路上受訪時，拿出準備好的紅色油漆朝何韻詩潑灑，轉身要逃離現場時被民眾壓制逮捕，負責掩護的梁太富也當場被逮，交由員警處理。

台北地檢署今天依強制、公然侮辱、毀損、違反集會遊行法等罪嫌，起訴胡志偉等11人。另外，胡志偉等人被控違反組織犯罪條例部分，檢方予以不起訴處分。