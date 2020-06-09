台灣當代攝影教父柯錫杰辭世享耆壽91歲　藝術家籲台南文化局、美術館舉辦展覽紀念

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導) 台灣當代攝影大師柯錫杰於5日辭世，享耆壽91歲。

柯錫杰被譽為「台灣現代攝影第一人」，並獲國際稱為二十世紀最具指標性的攝影家之一，於70歲後返回台灣定居，仍持續其攝影創作，對台灣攝影藝術發展影響深遠，更於去年回家鄉台南舉辦展覽，吸引藝文界好友共襄盛舉。

文化部長李永得表示，柯錫杰的攝影在「現代主義」中保有特有的人文關懷，他的藝術家精神、對於攝影藝術的堅持造就其藝術的成就。文化部將呈請總統明令褒揚，並協助家屬處理治喪事宜。

柯錫杰大師，1929年出生於台南，1959年赴日進修攝影，60年代以風景、人物等系列，開創台灣現代攝影新的里程碑，之後赴紐約發展，成為少數在紐約商業攝影界展露鋒芒的亞裔攝影家之一，其後足跡踏遍大半個地球，揚名於國際 ，2006年獲頒行政院第十屆國家文藝獎的殊榮，是台灣攝影界最資深最具貢獻的藝術家。

文化部重視攝影資產保存，自104年起推動國家攝影文化中心建置計畫，進行攝影藝術的保存、研究、推廣，每年出版的「台灣攝影家」系列叢書中，106年度即包含柯錫杰專書。去（108）年10月，文化部所屬國立國父紀念館甫主辦「絕對•詩學―柯錫杰 玖齡 影像藝術展」，呈現柯錫杰獨具的攝影美學風格。

「絕對•詩學―柯錫杰 玖齡 影像藝術展」更於今年初移師至台南甘樂阿舍美術館舉行，開幕由柯錫杰夫人同為舞蹈家的樊潔兮帶來演出「舞想･蓮花」，成大歷史學系教授蕭瓊瑞則為主持及導覽，該美術館創辦人曾英棟表示，當初展覽時柯錫杰已因病住院而沒有參加，感到很遺憾。

曾英棟呼籲，台南市文化局及當地美術館應舉辦柯老師的展覽，不然真的很可惜，他的觀念跟技術在當時真的很好。

蕭瓊瑞告訴中央社，柯錫杰已住院一陣子，5日晚約6時左右過世，享年90歲，是自然老化過世。蕭瓊瑞內心雖感到不捨，但認為柯錫杰在夫人樊潔兮陪伴下，住在淡水看山看河渡過晚年，「是幸福的。」



柯錫杰（輪椅者）向醫院請假出席去年10月國父紀念館甫主辦「絕對•詩學―柯錫杰 玖齡 影像藝術展」活動，夫人樊潔兮辦其左右（圖／文化部）