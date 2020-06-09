〈時評〉台灣這樣的政客 這樣的政黨

6月6日的罷韓投票，結果已順利出爐；罷免過關，結果不讓人意外，票數之高，才令人意外！

2018年11月24日892545票當選的，同一人在2020年6月6日被939090票罷免掉，說民意如流水，恐怕不如說：想一直靠謊話與空話打發選民的，顯然困難度已愈來愈高，也愈來愈難得逞。而所有投身政治的，最最基本的修養是要學會，民主選舉的第一條遊戲規則就是：選民說了算。像韓市長，參與的既然是民主競賽，勝利了，就歡喜笑納，落敗了，只會褒自己、誇團隊，然後怪東怪西、罵這罵那一大串，只能說，這樣的政客（跟2004選輸翻臉擺爛的連戰一樣），很欠缺運動家精神！

被罷免了，還在胡言亂語，把所有未投票的130萬人，跟「支持市府團隊」直接畫上等號，只能說，這樣的政客，瞎說鬼扯的本性還真是難移！

被罷免了，遺憾這、埋怨那的，所屬政黨主席竟以「譴責執政黨操縱罷免」附和，其荒謬，也等同暗指執政的民進黨操縱2018陳其邁的落選；只能說，這樣的政黨，還停格在黨國一體的專制獨裁威權時代，不知今夕是何夕！

是不是敝帚，可客觀認定；要自珍、要汰除，才容主觀決定。當過北農總經理的，分不清苦瓜與白玉蘿蔔，正是典型的「能混就混」；每年純薪水195萬元的北農總經理，加上自訂自分的三節、績效及工作獎金拿得毫不手軟，韓國瑜一年竟總領超過4百萬，「能撈就撈」像是座右銘而非玩笑話。全民認證的草包，滿身痞子味、滿嘴江湖話，說謊是家常、酒精是便飯，這麼充滿負面形象的落魄黨員，好不容易靠魔幻騙術撈到高雄市長寶座後，吊而啷噹依舊、市長室遲到早退、議員質詢一問三不知，所屬政黨不是要當事人好好上緊發條、痛改前非，而是把他當寶，當黨不可多得的人才，是黨的救世主，只能說，這樣的政黨，實在是墮落沉淪！

沉醉在2018大勝仗的中國國民黨，把選民給的難得機會，錯誤解讀成選民的認同。短短一年多的揮霍，已連吃總統、立委、罷韓等三場敗仗。無能、無信政客，已被覺醒的選民看穿手腳並趕走，可中國國民黨似乎還沒從高雄市民丟出的震撼彈的震波覺醒，似乎還執迷不悟，打算把無能、無信的政客繼續捧在手心呵護，只能說，有怎樣的政黨就有怎樣的黨員、有怎樣的黨員也就有怎樣的政黨，不缺政黨的台灣，要打造成為小而美的民主國家，有必要加速淘汰不入流的政黨與政客！

（作者為新竹教育大學退休副教授)