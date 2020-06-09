新住民歌仔戲粉墨登場 宣導台灣移民署「擴大自行到案專案」

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）移民署嘉義市服務站與嘉義市傳統文化與技藝協會合作，日前舉辦新住民家庭教育課程，邀請新住民以歌仔戲的趣味表演，宣導移民署推動「擴大自行到案專案」。

新住民朋友常因文化差異、語言隔閡等因素而導致在臺生活適應問題，為此嘉義市服務站每月固定舉辦新住民家庭教育課程，向新住民介紹轄內常用社會資源，協助適應我國生活。除此之外，本次課程邀請到蔡明儒老師向新住民介紹歌仔戲文化，亦特別打造「探香記」一劇，透過劇情主角唐伯虎與秋香從大陸跨海來臺生活點滴，描述在地特色文化、美食及政府照顧關懷新住民措施。

演員之一的阿娟來臺多年，早先在新聞報導上看到同樣來自越南的歌仔戲著名演員阮安妮，以優美的姿態粉墨登場，流利的口白與身段，吸引阿娟也走進歌仔戲的世界。

阿娟在訪談中提到，自己多年前來臺時，大多是靠同鄉及家人的支持才能適應生活，現在政府對新住民照顧輔導非常完善，她希望能透過戲劇讓更多同鄉瞭解福利資源。本次排演，還特別將移民署「擴大自行到案專案」融入趣味元素作為教學內容示範，鼓勵在臺逾期外來人口自行到案，才可以早日回家。

嘉義市服務站站主任鄧宇哲課程中不忘呼籲在臺逾期外國朋友，在6月30日前向移民署自行到案者，可享「不收容、不管制、低罰鍰」三大減免措施。