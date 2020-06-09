台灣夏日水域事故多 內政部：記得遵循防溺10招與救溺5步

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）炎炎夏日，多數民眾為了消暑多喜歡從事水域活動，據內政部消防署統計，消防機關執行水域救援人數，從2015年594人至2019年948人，全台水域事故有逐年增加的趨勢，內政部提醒，從事水域遊憩活動時務必慎選場所，如發現有人溺水，應遵循救溺先自保的原則，採行救溺5步、遵循防溺10招。

內政部統計近年較常發生溺水事故水域，有新北龍洞一帶、基隆大武崙至外木山、屏東後壁湖等地，籲請民眾到這幾個水域時，務必要多加留意。

內政部呼籲，民眾從事水域遊憩活動時，務必確實掌握自身能力，並做好風險評估，隨時注意環境變化。同時也提醒，務必注意孩童動向，避免放任從事高危險性的水域活動，以降低事故發生機率及危害。

根據內政部消防署統計，消防機關執行水域救援人數，從2015年的594人，逐年增加至2019年的948人，發生水域事故場域，以溪河41%及海邊21%最常見。

圖片由內政部提供

內政部提醒，民眾如發現有人溺水，應遵循救溺先自保的原則，採行「救溺5步」叫、叫、伸、拋、划，並遵循「防溺十招」。

「救溺5步」如下：

一、「叫」為大聲呼救

二、「叫」為呼叫119、118、110、112

三、「伸」利用延伸物如竹竿、樹枝等

四、「拋」拋送漂浮物如球、繩、瓶等

五、「划」利用大型浮具划過去，如船、救生圈、浮木、救生浮標等。

遵循「防溺十招」如下：

一、戲水地點需合法，要有救生設備與人員

二、避免做出危險行為，不要跳水

三、湖泊溪流落差變化大，戲水游泳格外小心

四、不要落單，隨時注意同伴狀況位置

五、下水前先暖身，不可穿著牛仔褲下水

六、不可在水中嬉鬧惡作劇

七、身體疲累狀況不佳，不要戲水游泳

八、不要長時間浸泡在水中，小心失溫

九、注意氣象報告，現場氣候不佳不要戲水

十、加強游泳漂浮技巧，不幸落水保持冷靜放鬆

水域遊憩活動合法場所，可至交通部觀光局相關公告或教育部體育署全國運動場館資訊網水域資訊瀏覽查詢。

圖片由內政部提供