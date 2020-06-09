好桃喜！台灣拉拉山水蜜桃選購小撇步　當代藝術家攜泰雅族孩子畫暖心禮盒

<好桃喜>拉拉山水蜜桃禮盒由泰雅族孩童及當代藝術家Colasa共創(圖/用心快樂) <好桃喜>拉拉山水蜜桃禮盒由泰雅族孩童及當代藝術家Colasa共創(圖/用心快樂)

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導)台灣用心快樂社會企業邀請當代潮流藝術家Colasa林軒毅前往偏鄉，攜手泰雅族孩子一起畫畫，並將創作設計成拉拉山水蜜桃禮盒，所得分潤作為營養午餐急難救助等費用，十分有意義。

拉拉山泰雅水蜜桃禮盒已邁入第五年，今年推出的<好桃喜>禮盒結合水蜜桃小農與泰雅族孩子的創意畫作，讓部落孩子有機會成為協助部落的創意夥伴。

用心快樂執行長趙士懿表示，每一份對禮盒的支持是讓善的循環不斷循環下去的成果，不但讓孩子成為推動部落經濟的小幫手，也協助果農享有公平貿易的機會。

用心快樂社會企業透過獨創的藝術美學紓壓課程，邀請藝術家Colasa林軒毅與部落泰雅學童共同創作禮盒圖素，利用銷售分潤機制，讓孩子可以幫助部落經濟發展，也讓孩子找到一份自信。



藝術家Colasa和孩子一起創作(圖/用心快樂)

藝術家Colasa創作範圍橫跨街頭塗鴉、時尚、設計等產業，作品深受許多國際知名品牌喜愛，合作對象包含CHANEL、agnès b.、Heineken等，雖然過去受的是傳統美術繪畫教育，Colasa卻勇於擺脫框架挑戰自我，創造個人的流行語彙，「不甘於純藝術的正規系統，轉以反叛手法表現」。

拉拉山是水蜜桃的故鄉，種植水蜜桃的農夫表示，拉拉山水蜜桃的正字標記就是底部渾圓、柄部有凹溝、色澤紅潤、香甜多汁，今年因為全球天氣異常，水蜜桃產量不甚理想，如果想要吃水蜜桃的消費者，手腳要快一點!



拉拉山水蜜桃小農(圖/用心快樂)

<好桃喜>水蜜桃禮盒，寄送方式是宅急便，早上果農採收，第二天低溫宅配到府，預計七月上旬出貨，讓消費者可以享用最新鮮的水果。

用心快樂社會企業並將每一盒禮盒的銷售淨利分為：30%分潤學校作為營養午餐、急難救助費用，5%分潤藝術家作為藝術創作基金，65%持續投入推動藝術美學紓壓課程。

用心快樂社會企業「偏鄉兒童藝術美學紓壓課程」先前曾與台灣插畫家王子麵、郭彥甫等藝術家合作，前往偏鄉學校盼透過繪畫交流預防憂鬱情緒。

2020好桃喜拉拉山泰雅水蜜桃禮盒

每盒售價 （運費另計）

750元／10粒／約3斤

850元／8粒／約3斤 （較大顆）

訂購專線：02-2708-3516

訂購專區: https://shop.seeheart.com.tw/



<好桃喜>(圖/用心快樂)