台灣高雄市長韓國瑜、最後一次主持市政會議：「來是偶然，離開是必然」

韓國瑜昨(8日) 主持高市「嚴重特殊傳染性肺炎」第24次應變會議，這同時也是韓國瑜團隊最後一次防疫應變會議。(圖/官方臉書) 韓國瑜昨(8日) 主持高市「嚴重特殊傳染性肺炎」第24次應變會議，這同時也是韓國瑜團隊最後一次防疫應變會議。(圖/官方臉書)

韓國瑜團隊8日下午舉行最後一次防疫會議。(官方臉書)

高雄市長韓國瑜（左3）9日上午在高市府主持任內最後一次市政會議，韓國瑜進場前，拱手向包圍採訪的媒體致意。中央社

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）罷韓案6/6過關後，高雄市長韓國瑜今天(9日) 上午在高雄市政府主持任內最後一次市政會議，韓國瑜進場時，受到與會人員報以熱烈掌聲。

高市府第477次市政會議上午在市府四維行政中心舉行，由韓國瑜主持，韓國瑜會前表示，這是他任內最後一次市政會議，即使離情依依，但相信大家還是對高雄充滿感情，希望大家對高雄有什麼建言儘量提出，這個會議也會有紀錄。

他在會中強調「來是偶然，離開是必然」，似乎對罷免案，已經看開了。

市政會議後，韓國瑜將跟與會首長在市府大門合影，留下「畢業照」。

韓國瑜今天稍早曾到國民黨前立委黃昭順服務處，拜訪黃昭順約30分鐘後離去，黃昭順事後受訪表示，這是純粹禮貌性拜訪。

此外昨(8日) 韓國瑜也主持高市「嚴重特殊傳染性肺炎」第24次應變會議，這同時也是韓國瑜團隊最後一次防疫應變會議。他說，上半場的防疫與市民一起完成了，未來防疫及經濟仍是極大挑戰。

中央社報導，高雄市「嚴重特殊傳染性肺炎」應變會議於昨下午4時召開，這是韓國瑜團隊最後一次防疫會議。韓國瑜在會中指出，全球疫情仍嚴峻，所以維持一級開設，感謝團隊配合防疫工作，上半場的防疫與市民一起完成了，未來防疫及經濟振興依然是高雄市極大的挑戰。

高雄市衛生局指出，9日起高雄市以實施防疫新生活、落實個人衛生習慣作為主軸，公務機關及附屬公務機關非第一線內部同仁保持社交距離可不戴口罩等，訪客及外賓等仍要量測體溫及實名制。

衛生局並提醒防治登革熱的迫切性，因為今天確診1例為境外移入的國際移工，在居家檢疫期間被診斷為登革熱第二型感染，呼籲勿輕忽登革熱防治。

高雄市海洋局表示，遠洋漁船返港防疫已完成66艘關懷、2329人查訪等，接下來將有73艘遠洋漁船陸續返港，下週還會有大量返港的人潮，可能會有2264人須入住防疫旅館等。

防疫會後，韓國瑜祝福市民安居樂業、平安健康，並和與會人員大合照。團隊大合照後，高雄市都發局長林裕益在臉書（Facebook）發文指出，「美好一仗，我們已經打過！我們來自四面八方，當時因理念而來，現在也因理念而去」。

另外，高雄市法制局長吳秋麗上午自爆時代力量市議員黃捷到已故議長許崑源靈堂弔唁時，她曾嗆「妳來做什麼？」，讓黃捷掩鼻啜泣走出會場。

吳秋麗下午出席應變會議前受訪表示，她是因為看到黃捷擦了大紅色口紅，也未戴口罩，毫無遮掩、大喇喇地走進靈堂，才對黃捷說「妳來做什麼？妳不用進來」。

高雄市「嚴重特殊傳染性肺炎」應變會議於每週一下午召開。罷免案已於6日通過，依規定高雄市選委會將於七天內公告，韓國瑜將在公告日當天解除高雄市長職務。