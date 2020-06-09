櫃檯買賣股票市場現況

一、開戶數：

本年6月5日累積開戶數為17,084,594戶，較5月29日累積開戶數為17,059,122戶，增加25,472戶，增幅約0.15%。另本年6月5日現股當日沖銷累積開戶數為2,182,491戶，5月29日現股當日沖銷累積開戶數2,171,584戶，增加10,907戶，增幅約0.50%。

二、華僑及外國人開戶數：

本年6月5日止華僑及外國人在各證券商累積開戶數176,032戶較5月29日開戶數176,160戶，減少128戶，減幅約0.07%。

三、股票成交量值概況：

(一)本年度上櫃股票截至6月5日止日均值為396.32億元，總成交金額為40,027.88億元，其中盤後定價交易金額為128.32億元。另本年度截至6月5日止現股當日沖銷交易總買進成交金額占市場比重為33.05%，現股當日沖銷交易總賣出成交金額占市場33.10%。

(二)109年度第一季季成交值達1億元以上之自然人投資人為3,359人。

(三)本年度興櫃股票截至6月5日均值為13.70億元，總成交金額為1,383.56億元。

四、本年度上櫃有價證券截至6月5日止信用交易概況：

(一)得為信用交易家數計646家，較上週(截至5月29日止)得為信用交易家數646家，增加0家。

(二)融資餘額為445.41億元，較上週(截至5月29日止)融資餘額421.16億元，增加24.25億元，增幅約5.76%。

(三)融券餘額為89,534張，較上週(截至5月29日止)融券餘額86,348張，增加3,186張，增幅約3.69%。

(四)本年度信用交易成交值(不含資券相抵)之比例為11.76%，較上週(截至5月29日止)之比例11.71%，增加0.05%。

(五)本年度資券相抵交易成交值之比例為0.34%，較上週(截至5月29日止)之比例0.34%，增加0.00%。

櫃檯買賣債券市場概況：

本(109)年度截至6月5日止，累計營業天數103日

一、債券上櫃概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)政府公債已上櫃計132期，發行餘額為5兆5,442.64億元，本週無異動。

(二)普通公司債已上櫃計122家603期，發行餘額為2兆681.41億元，較上週增加176億元。

(三)轉換公司債已上櫃計148家173期，發行餘額為1,323.31億元，較上週減少1.07億元。

(四)交換公司債已上櫃計1家1期，發行餘額2.95億元，本週無異動。

(五)金融債券已上櫃計36家359期，發行餘額為9,778.91億元，較上週減少23億元。

(六)受益證券方面，金融資產證券化計4期，發行餘額為49.32億元，本週無異動。

(七)外幣計價國際債券已上櫃計646期約1,774.45億美元，較上週減少1.37億美元。

(八)新臺幣計價之外國債券：

1.外國轉換公司債已上櫃計25家29期，發行餘額為93.97億元，本週無異動。

2.外國普通債券已上櫃計3家4期，發行餘額為166.85億元，本週無異動。

二、債券交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)新臺幣債券總成交金額為18兆3,356.57億元，日均值為1,780.16億元，包含：

1.買賣斷交易2兆8,335.10億元，日均值為275.10億元，佔總成交金額比例為15.45%，其中：

(1)等殖成交系統買賣斷成交金額為2兆277.44億元，佔買賣斷成交金額比率為71.56%。

(2)營業處所買賣斷成交金額為8,057.66億元，佔買賣斷成交金額比率為28.44%（包含政府債券4,741.21億元，日均值為46.03億元；普通公司債2,639.69億元，日均值為25.63億元；金融債券640.19億元，日均值為6.22億元；外國債券36.57億元，日均值為0.36億元）。

2.附條件交易15兆5,021.47億元，日均值為1,505.06億元，佔總成交金額比例為84.55%，其中等殖成交系統成交金額為534.76億元，佔附條件成交金額比率為0.34%。

(二)國際債券

1.買賣斷交易，以美元計價之成交金額為5.32億美元，以澳幣計價之成交金額為0.59億澳幣，以人民幣計價之成交金額為10.72億人民幣，以紐幣計價之成交金額為0.02億紐幣。

2.附條件交易，以美元計價之成交金額為134.87億美元，以澳幣計價成交金額為0.10億澳幣，以人民幣計價之成交金額為58.39億人民幣。

(三)債券自營商總公司計77家，其中得經營債券等殖成交系統買賣業務者計74家。

三、證券新金融商品交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)債券借貸/融券交易：累計成交面額為399.00億元，其中營業處所成交0億元，

等殖成交系統成交399.00億元。

(二)公債發行前交易：累計成交面額為1,357.00億元。

(三)轉換公司債資產交換：

1.固定收益交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共18家，契約流通餘額共計580.24億元，本年度累計成交金額為251.27億元。

2.選擇權交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共19家，契約流通餘額共計931.00億元，本年度累計成交金額為438.99億元。

(四)利率衍生性商品：

1.利率交換：目前已申報開辦本項業務之證券商共16家，契約流通餘額共計4,274.40億元，本年度累計成交金額為459.64億元。

2.店頭衍生性商品電腦交易系統：目前簽約共37家，本年度累計成交金額1,600.00億元。

(五)結構型商品交易：目前已申報開辦本項業務之證券商共16家、槓桿交易商共1家，契約流通餘額共計505.39億元，本年度累計成交金額1,208.24億元。

(六)股權衍生性商品：目前已申報開辦本項業務之證券商共12家、槓桿交易商共1家，契約流通餘額共計5.29億元，本年度累計成交金額75.17億元。

(七)外幣保證金交易：目前已通過申請本項業務之槓桿交易商共3家，本年度累計成交金額3,206.44億元。

(八)商品差價契約：目前已通過申請本項業務之槓桿交易商共2家，本年度累計成交金額171.15億元。

上櫃相關業務:

一、截至109年6月5日上櫃股票辦理情形：

(一)股票已上櫃家數：776家 (包含外國公司34家)

(二)當年度累計上櫃掛牌公司：5家(不包含轉投控掛牌1家)

(三)本中心已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌家數3家(東典光電、昇佳電子、亞洲藏壽司)

(四)董事會通過，待核發同意函：0家

(五)俟董事會核議：0家

(六)待審議：3家 (上洋、軒郁、康全電訊)

二、截至109年6月5日興櫃股票辦理情形：

(一)股票已櫃檯買賣家數：250家 (包含外國公司7家)

(二)當年度累計興櫃掛牌公司：12家

(三)目前已受理尚未櫃檯買賣家數：0家

(四)當年度累計受理櫃檯買賣家數：4家（90至108年度累計申請計1,679家）

三、截至109年6月5日創櫃板辦理情形：

(一)目前登錄創櫃板家數：89家

(二)累計登錄創櫃板家數：169家

(三)當年度累計輔導家數：9家（102至108年度累計輔導計318家）

四、截至109年6月5日上櫃、興櫃、創櫃板總家數：1,115家

五、截至109年6月5日除一般股票外之上櫃股票辦理情形：

(一)TDR已掛牌家數：1家(特藝石油)

(二)可轉換特別股已掛牌支數：3支(光隆、聯合骨科、恒耀國際)

六、預計於未來一週掛牌公司(109.6.7~109.6.13)：

(一)一般類股：

6732昇佳電子【兆豐】 (109年6月8日) 承銷價：498元

(二)興櫃股票：

無