上週外資在集中市場買超463.36億元　買超群創18.29萬張最多

根據台灣證券交易所統計，上週（2020/6/1~2020/6/5）外資在集中市場總買進金額為2,585.92億元，總賣出金額為2,122.56億元，買超為463.36億元，另統計自2020年年初至6月5日止，外資總買進金額為4兆3,327.18億元，總賣出金額為4兆9,491.23億元，累計賣超為6,164.05億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為14兆2,470.75億元新台幣，占全體上市股票市值的40.84%，較5月29日的13兆4,602.93億元新台幣，增加7,867.82億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：群創：買進358,938千股，賣出176,052千股，買超182,886千股。

第二名：友達：買進241,484千股，賣出109,191千股，買超132,293千股。

第三名：聯電：買進165,113千股，賣出83,056千股，買超82,057千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：旺宏：買進23,051千股，賣出62,837千股，賣超39,786千股。

第二名：華邦電：買進31,306千股，賣出54,868千股，賣超23,562千股。

第三名：永豐金：買進50,750千股，賣出73,978千股，賣超23,228千股。