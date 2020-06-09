新北雙語師資培力再進化 助45位教師取得國際監評資格

為強化學生專業英語力及就業競爭力， 新北市教育局今(5)日於穀保家商辦理「 專業英文監評人員培訓工作坊」， 計有45位技高與國中教師參與培訓， 以提升教師專業英語教學素養與國際證照監評的經驗能力， 協助推動各校生活與職場、專業英文的教學、學習、 練習與測評等工作，培養每位技職學生帶得走的專業英文核心能力。

本次工作坊與國立臺灣師範大學合作， 依據美國專業英文Proctor國際監評教師培訓標準進行。 教師必須從基礎層次培訓，通過美國全球學習與測評發展中心（ Global Learning and Assessment Management,簡稱GLAD）培訓結業證書， 至少要取得專業英文詞彙能力國際認證(Professional Vocabulary Quotient Credential,簡稱PVQC) 或專業英文聽寫能力國際認證(Professional English Listening Comprehension,簡稱PELC)1張， 才能參加本次監評人員培訓，再經過專業層次課程如： 專業英文發展推動、教學測驗與監評及監評技術與實務訓練等， 並完成2次以上實際評測考核後，才能正式取得國際監評資格， 資格取得的過程不易。新北市教育局自108年起， 每年7月辦理現職教師培力工作坊；8月辦理新進教師培力工作坊， 以培育教師具有國際化與跨領域合作的能力， 推動新北市技高雙語教育，迄今已有62位教師取得國際監評資格。

教育局長張明文表示，新北市力推技職專業英語，讓專業領域餐飲、 觀光、汽修、電機、資訊、商業與管理等學生， 能學習本科專業詞彙並隨學隨用，透過每年專業英文PVQC大賽， 讓學習英文低成就的學生能習得成功的經驗。能仁家商蕭燕萍老師分 享成為國際監評的好處，可以瞭解學生應考狀態、 作答技巧及較不熟悉的知能測驗項目，強化教學與輔導經驗， 更提升自身專業服務績效。穀保家商江俊瑩主任說， 目前學校已有5位老師取得專業英文監評資格， 將鼓勵老師持續培力增能，當教師取得監評資格後， 除能以本身經驗引導學生英文學習外， 更能精準輔導學生考取英語國際證照， 建立學生學習專業英文的能力。樟樹國際實中陳浩然校長表示， 學校將專業英文列為校本學習科目，且為GLAD授權測評中心（ Authoried Testing Center），校內每位老師都至少取得1張專業英文國際證照， 以推動技職雙語實驗教育。

新北市自108年起推動4年4億元的「贏得未來·技職人才」 計畫，在「國際技職」面向，以「專業英文、職場英語、跨國連結」 為核心，積極推動新北技職雙語教育政策，並透過「課程教學、 環境營造、師資培力、社群平台、專業實踐」五項策略， 培養接軌國際的技職人才。