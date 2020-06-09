新北雙語師資培力再進化 助45位教師取得國際監評資格

為強化學生專業英語力及就業競爭力，新北市教育局今(5)日於穀保家商辦理「專業英文監評人員培訓工作坊」，計有45位技高與國中教師參與培訓，以提升教師專業英語教學素養與國際證照監評的經驗能力，協助推動各校生活與職場、專業英文的教學、學習、練習與測評等工作，培養每位技職學生帶得走的專業英文核心能力。
本次工作坊與國立臺灣師範大學合作，依據美國專業英文Proctor國際監評教師培訓標準進行。教師必須從基礎層次培訓，通過美國全球學習與測評發展中心（Global Learning and Assessment Management,簡稱GLAD）培訓結業證書，至少要取得專業英文詞彙能力國際認證(Professional Vocabulary Quotient Credential,簡稱PVQC)或專業英文聽寫能力國際認證(Professional English Listening Comprehension,簡稱PELC)1張，才能參加本次監評人員培訓，再經過專業層次課程如：專業英文發展推動、教學測驗與監評及監評技術與實務訓練等，並完成2次以上實際評測考核後，才能正式取得國際監評資格，資格取得的過程不易。新北市教育局自108年起，每年7月辦理現職教師培力工作坊；8月辦理新進教師培力工作坊，以培育教師具有國際化與跨領域合作的能力，推動新北市技高雙語教育，迄今已有62位教師取得國際監評資格。
教育局長張明文表示，新北市力推技職專業英語，讓專業領域餐飲、觀光、汽修、電機、資訊、商業與管理等學生，能學習本科專業詞彙並隨學隨用，透過每年專業英文PVQC大賽，讓學習英文低成就的學生能習得成功的經驗。能仁家商蕭燕萍老師分享成為國際監評的好處，可以瞭解學生應考狀態、作答技巧及較不熟悉的知能測驗項目，強化教學與輔導經驗，更提升自身專業服務績效。穀保家商江俊瑩主任說，目前學校已有5位老師取得專業英文監評資格，將鼓勵老師持續培力增能，當教師取得監評資格後，除能以本身經驗引導學生英文學習外，更能精準輔導學生考取英語國際證照，建立學生學習專業英文的能力。樟樹國際實中陳浩然校長表示，學校將專業英文列為校本學習科目，且為GLAD授權測評中心（Authoried Testing Center），校內每位老師都至少取得1張專業英文國際證照，以推動技職雙語實驗教育。
新北市自108年起推動4年4億元的「贏得未來·技職人才」計畫，在「國際技職」面向，以「專業英文、職場英語、跨國連結」為核心，積極推動新北技職雙語教育政策，並透過「課程教學、環境營造、師資培力、社群平台、專業實踐」五項策略，培養接軌國際的技職人才。