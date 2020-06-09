台灣首屆全國有機茶評鑑出爐　農糧署將協助經營者開拓外銷管道

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）為推動台灣有機茶產業，行政院農業委員會茶業改良場將2020年定為「有機茶元年」，並於「第一屆全國有機茶TAGs分類分級評鑑活動」導入自創的「台灣茶分類分級系統」。農糧署長胡忠一表示，台灣與日本已於今年2月正式簽訂有機同等性協議，後續會和其他國家進行有機同等性協議的簽署，協助台灣有機農產品經營者開拓外銷管道。

茶改場表示，首度辦理的全國性有機茶評鑑，考量台灣茶的特色及各地茶區產期不同，計分為條形組及球形組二組，並導入茶改場新創的台灣茶分類分級系統 (Taiwan-tea Assortment & Grading system, TAGs)，由產官學者共同組成評審團，評鑑參賽茶樣的色香味及依據茶類的風味輪賦予茶樣的詳細描述，讓專業評審的術語能夠轉換成消費者可以淺顯易懂的語彙。

該場還說，這次評鑑運用新開發的條形包種茶及球形烏龍茶二種風味輪，並將各評鑑等級分為翠、金、銀及銅蛙選的有機茶風味，進行詳細的描述與分析，希望能藉由這樣創新的分級制度建立起消費者對有機茶的信心和認同感。

對於台灣有機茶未來是否會進入國際市場，農糧署長胡忠一表示，今(2020)年2月1日台灣與日本正式簽訂有機同等性協議，後續台灣再與澳洲、紐西蘭完成雙邊有機同等性協議之簽署，更於近日與美國及加拿大簽署有機同等性相互承認信函，使彼此的有機認證及商品能夠互相流通，並規劃2021年在當地市場通路舉辦國產有機農產品展售行銷活動，協助台灣有機農產品經營者開拓外銷管道，均是有機農業領域長足的進展。

第一屆有機茶條形包種茶組及球型烏龍茶組分別由鄭信忠農友及淨源茶場獲得翠蛙獎。該場預定於今(2020)年11月份在台北南港展覽館配合茶特展，辦理國際有機茶TAGs品茗交流會，歡迎民眾前往親身體驗有機好茶的風味及滋味，以實際採購行動支持國產有機茶。

行政院農業委員會茶業改良場於今(2020)年首次結合財團法人慈心有機農業發展基金會、財團法人台北市瑠公農業產銷基金會、新北市政府共同主辦「2020第一屆全國有機茶TAGs分類分級評鑑活動」，參加比賽計有來自全國13個縣市，82位農友，共225個茶樣參賽，其中包括於6月1日辦理的條形包種茶組81個茶樣，於6月8日辦理的球形烏龍茶組144個茶樣。

照片來源：行政院農業委員會茶業改良場提供