台灣雲門舞集「舞蹈蒲公英」飄進偏鄉小學　種下藝術教育種子

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導)雲門舞集啟動「舞蹈蒲公英」計畫推廣藝術教育，透過舞蹈與偏鄉小學的孩子交流，今年預計在花蓮、台東及南投共舉辦20場。

2020年雲門深入偏遠小學推廣藝術教育的「舞蹈蒲公英」計畫，6月8日起自花蓮縣秀林鄉西寶國小展開。為期兩週11場次，將陸續抵達花蓮縣秀林、玉里、富里、豐濱、萬榮、卓溪等鄉鎮，造訪平均學生人數約40名的偏遠小學，上山下海，與20所學校813名學生分享舞蹈。

花蓮海拔最高的西寶國小，位處太魯閣國家公園內，全校僅有37名學生。陳怡禎教導主任說：「真是好感謝雲門舟車勞頓到訪，用深入淺出的方式帶來完整東西方舞蹈介紹，還有專業舞者示範，同學們比平常上課還要認真、專注，也不時舉手發問，說自己的想法。」



2020雲門「舞蹈蒲公英」計畫 (攝影-葉朝文)

受新冠肺炎影響，原訂春天的計畫延宕，多所國小老師都表達對暫緩的不捨，疫情一趨緩，校方與雲門隨即聯繫，終於成行。今年預計在花蓮、台東及南投共舉辦20場，並由「臺灣集中保管結算所」贊助首波11場。

雲門策劃「舞蹈蒲公英」計畫，鎖定特殊偏遠與極度偏遠小學，前往示範演出。教育部認定特殊偏遠、極度偏遠學校，數量佔全台國小的一成，尤以花蓮、台東、南投三地居多，學校距離城市路程遙遠，難以搭配演出時間安排學生進入劇場，觸及表演藝術資源相較缺乏。

因此，雲門策劃「舞蹈蒲公英」計畫以三年時間，攜手舞者，在企業贊助下，每年至少10所學校，機動靈巧的編制深入偏鄉，學童在學校裡就有機會接觸舞蹈，讓藝術的種子如蒲公英可以飛遠，掉落土地發芽深耕。

「舞蹈蒲公英」示範講座，由一位說舞人及兩位雲門舞者進行，深入淺出分享西方芭蕾及現代舞發展、東方舞蹈的身段武功，以及雲門舞者平日訓練方法，搭配舞者現場示範，近距離了解身體姿態，穿插雲門舞作精華片段呈現。最後，邀請孩童以日常生活的動作發展成舞，身體力行感受舞蹈的親切。