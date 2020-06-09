默默清理抗議後街道 美高中生獲贈跑車和獎學金

非裔男子佛洛伊德枉死引爆全美抗議浪潮，紐約州水牛城18歲高中生葛溫在抗議活動後，獨自花10個小時清理狼藉街道，善行引發社區回饋，意外獲贈野馬跑車和大學獎學金。

美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）5月25日在明尼蘇達州明尼阿波利斯市（Minneapolis）被警察攔下，一名白人警察以膝蓋壓制他的後頸近9分鐘，佛洛伊德最終斷氣，他的枉死在全美引發大規模憤怒抗議。

當葛溫（Antonio Gwynn Jr.）看到家鄉水牛城抗議活動造成的破壞時，他抓起掃把、攜帶垃圾袋，開始清理街道。

葛溫於週一凌晨2時開始打掃，並在接下來的10小時不停清理。當一個鄰里團體當天稍後抵達準備開始清理時才發現，葛溫已完成絕大部分工作。

葛溫是18歲高中生，他告訴有線電視新聞網（CNN），在當地新聞看到水牛城貝里大道（Bailey Avenue）到處都是玻璃和垃圾，他知道人們早晨上班時必須使用這條街道。

當葛溫單槍匹馬採取行動的消息傳開後，社區做出了回應。

民眾卜洛克（Matt Block）在新聞上看到葛溫的故事，決定把心愛的2004年紅色福特野馬（Ford Mustang）敞篷跑車送給葛溫。27歲的卜洛克告訴CNN，這輛跑車是他小時候就想要的，但這些日子僅偶爾使用。看到葛溫在臉書上徵求購車建議，卜洛克決定把跑車送給葛溫。

事實上這個禮物比卜洛克的想像更具有意義。葛溫的母親2018年去世，她也開過一輛紅色野馬跑車。當葛溫知悉這個巧合時，他非常震驚，以致於「一句話也說不出來」。

當地商人布瑞斯蘭（Bob Briceland）知道卜洛克送的禮物後，他決定透過他的保險公司延長一年免費汽車保險。

高中畢業後，葛溫計畫就讀職業學校，並存錢上大學。水牛城麥道爾大學（Medaille College）聽到葛溫的故事後，提供全額獎學金給他，他計畫從秋季開始學習商業。葛溫的許多職業目標之一就是開一家清潔公司。

這是葛溫首度因為善行而得到這種認可，但這不是他第一次挺身幫助他人。他是學生社團Kappa Phi成員，喜歡從事社區服務，並在教會幫忙。

葛溫感謝社區的回應，他說：「我感謝每個人為我所做的一切。」