疑中資滲透並分裂台灣族群 立委籲政府盡快修法規範

（台灣英文新聞/ 社會組 綜合報導）馬政府時期對中資招手，打開門戶，導致中資利用法規漏洞來台，威脅國內產業，造成個資洩露等。今（08）天經濟民主聯合智庫與台灣基進黨立委陳柏惟共同召開記者會，呼籲政府加速檢討對中資來台投資規範，建立有效的審查規範並防止滲透。

《公視》報導，陳柏惟說，中國滲透是透過資金，影響台灣政治環境及經濟因素，所以如果你有拿中國的錢，就不能說它的壞話，進而控制思想、行為及言論。

經濟民主連合召集人賴中強表示，台灣所有的製造產業，有95%的業別項目，開放中資投資，包括高科技集體電路製造業、半導體封裝測試等敏感產業，這一些難道不需要檢討嗎？

國立台北大學犯罪學研究所助理教授沈伯洋說，如果台灣這些本來可以搜集到民眾個資的業者，直接被中資滲透，以大同公司為例，若中資進駐，6月30日召開股東會後，大同掌握了多少我們的個資?

《自由時報》報導，沈伯洋說，中國攻擊台灣的主要目的，就是想分化台灣是社會，激化族群對立。越來越多中國來的帳號，透過臉書或Dcard，針對特定族群施放仇恨性言論，分化台灣族群，從疫情爆發到罷韓事件結束，越來越嚴重。

中國透過監控、人力整合及個資搜集3面向分化台灣族群，包括利用政黨、地方代表人物，甚至網紅等，製造台灣民族裂解點。搜集更完整的個資，就能精準分類族群。

此外，由於馬政府時代對中資開大門，讓中國以商逼政，並且蔡政府上任後並沒有好好檢討這些法規。

陳柏惟呼籲蔡政府，在第二任期應該限縮中資來台，建立有效的審查規範並防止滲透

行政院發言人丁怡銘說，針對各種法令的調整，政院樂於見到各方提供意見，那政府也會持續盤點各種法令修訂的必要性。