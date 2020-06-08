台北北投雅樂軒酒店端午粽禮開放預購

粽葉飄香的季節，台北北投雅樂軒酒店承襲品牌跳脫框架的精神，以DIY的概念推出「粽樂飄香」禮組，帶大家一起玩味端午！五款經典端午粽，搭配雅樂軒特製辣椒醬，無論送禮或自食，都能在感受傳統節日飲食文化的同時，展現與眾不同！

「粽樂飄香」端午粽禮組，包含招牌海皇鮮味粽、台式北部粽、台式南部粽、紫米豆沙粽、雅樂軒素粽各一顆，一次品嘗五種口味。

兩款台式傳統粽，嚴選品質優良的長糯米經手工拌炒至半熟，再加上豬五花肉、鹹鴨蛋黃、香菇、栗子、花生、蝦米等豐富食材入餡。「北部粽」先將餡料以紅蔥頭爆香、拌炒，再以乾蒸方式蒸煮，肉香米Q且口感粒粒分明；「南部粽」直接將生糯米與餡料放入粽葉中，以高湯大火水煮至熟透，軟綿黏嫩的口感與粽葉清香，更能凸顯食材的特色與香氣。

「雅樂軒素粽」將雪白菇、鴻喜菇、柳松菇、埔里香菇與蓮子細火慢炒，讓滿滿蕈菇香氣完美融入糯米中。

另外，主廚推薦「海皇鮮味粽」，以手工拌炒嚴選長糯米，與進口鮑魚、干貝、肥瘦相間的五花肉、新鮮鹹蛋黃、香甜飽滿的栗子、香菇、蝦米等，配上蒸煮過後的粽葉香氣，是饕客們的節日豪華首選。

粽樂飄香禮組另附「雅樂軒特製辣椒醬」，使用朝天椒、大蒜、及香菜風乾脫水24小時，切成細碎加入調料與芝麻油，香氣逼人的特製辣椒醬，搭配任一款粽子都是愈吃愈ㄕㄨㄚˋ嘴的。

此外，端午粽禮袋採用畫布概念，內含Aloft設計保冷袋及13款燙布貼，體現酒店品牌的「藝術」元素，讓每個人都能以設計燙布貼客製化專屬的保冷，為這個節日增添趣味。

「粽樂飄香2020端午粽禮袋」，定價NT$899元，每組5入裝。即日起至6月15日前預購，還可享有78折（NT$699元）早鳥優惠。另有環保禮盒包裝可選擇，不含Aloft設計保冷袋，定價NT$699，同樣每組5入裝，早鳥優惠可享71折（NT$499元）。

數量有限，歡迎提前預購。訂購專線請洽 (02) 7701-1777，活動詳情請至Facebook粉絲專頁。即日起至6月16日，也可到SOGO百貨天母店8樓美食廣場前「台北北投雅樂軒酒店快閃櫃位」，同樣享有早鳥優惠價，還另有「雅樂軒素粽」及「招牌海皇鮮味粽」單顆獨賣價。