整理包／台灣好好玩！「安心國旅補助方案」共有五大類　自由行、團體行、員工旅遊皆適用

項目 獎助方式 獎助額度

基本團體旅遊 每人每日獎助700元，每團應至少10人。 每團上限3萬元。

入住星級旅館 鼓勵團體旅遊入住星級旅館，每人每日獎助700元，每團至少應15人。 每團上限5萬元。

企業員工旅遊 鼓勵辦理企業員工旅遊，每人每日獎助700元，每團應至少15人。 每團上限5萬元。

長天數行程 團體旅遊天數若為3天2夜以上，每人每日獎助700元，每團應至少15人。 每團上限7萬元。

離島行程 前往金門縣、連江縣或澎湖縣團體旅遊，每人每日獎助1200元，每團應至少15人。 每團上限7萬元。