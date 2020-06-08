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整理包／台灣好好玩！「安心國旅補助方案」共有五大類　自由行、團體行、員工旅遊皆適用

交通部還加碼19歲以下可免費暢玩全國22家遊樂園，而且只要在期間內不限次數哦！

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2020/06/08 16:41
示意圖／Getty Images

示意圖／Getty Images

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）交通部觀光局今（8）日公布「安心國旅補助方案」細節，將於7月登場，方案包含五大類，包含團體旅遊優惠、自由行住宿優惠、觀光遊樂業入園優惠、台灣觀巴優惠及補助地方政府辦理在地特色觀光活動，且不分平假日。

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  • 時間期限：
  1. 旅遊優惠：從7月1日起至10月31日，不分平假日皆能適用。
  2. 遊樂園入園優惠：則從7月1日至8月31日。
  • 國旅補助可否與振興三倍券合併使用？整理包／台灣「振興三倍券」定案　使用規範揭曉
    振興三倍券完全適用國旅，包括電子商務訂票、食宿遊購行都可以使用。
  • 怎麼申請住宿補助？
    直接向旅館、民宿訂房，並於台灣旅宿網上傳身分證明文件，於入住時可直接折抵。
  • (一) 團體旅遊優惠：
  1. 補助對象為包裝國內團體旅遊行程之合法設立旅行業，每家旅行業以35團為限(每1分公司再多2團)，旅遊天數應為2天1夜以上，平假日均適用；須安排住宿於依法取得觀光旅館 業執照之觀光旅館或取得登記證之旅館或民宿，並使用合法之交通工具。
  2. 優惠內容及獎助額度：(詳下表)
項目 獎助方式 獎助額度
基本團體旅遊 每人每日獎助700元，每團應至少10人。 每團上限3萬元。
入住星級旅館 鼓勵團體旅遊入住星級旅館，每人每日獎助700元，每團至少應15人。 每團上限5萬元。
企業員工旅遊 鼓勵辦理企業員工旅遊，每人每日獎助700元，每團應至少15人。 每團上限5萬元。
長天數行程 團體旅遊天數若為3天2夜以上，每人每日獎助700元，每團應至少15人。 每團上限7萬元。
離島行程 前往金門縣、連江縣或澎湖縣團體旅遊，每人每日獎助1200元，每團應至少15人。 每團上限7萬元。
聘請導遊或領隊擔任隨團人員 旅行業聘請導遊或領隊擔任隨團人員，每團每日額外獎助1500元。 額外獎助
  • (二)自由行旅客優惠：
  1. 基本方案：獎助對象為本國國民(每一身分證字號限使用一次)， 入住有參加優惠活動的旅館或民宿，住宿一個晚上一個房間可依實際住宿房價折抵 1,000 元，平假日均適用。
  2. 離島加碼項目：每人可於金門縣、連江縣、澎湖縣、屏東縣琉 球鄉、臺東縣綠島鄉、臺東縣蘭嶼鄉再多使用 1 次折抵，1個房間1個晚上依實際住宿房價最多折抵 1,000 元，平假日均適用。
  • (三)觀光遊樂業入園優惠措施
    (包括麗寶樂園、六福村、劍湖山、九族文化村、義大遊樂世界、雲仙樂園、野柳海洋世界、小人國、小叮噹科學主題遊樂園區、西湖渡假村、香格里拉樂園、東勢林場遊樂區、泰雅渡假村、杉林溪森林生態渡假園區、頑皮世界、尖山埤江南渡假村、大路觀主題樂園、遠雄海洋公園、怡園渡假村、綠舞日式主題園區、8 大森林樂園、台東原生應用植物園等全國22家遊樂園。)
  1. 高中以下國民暑假免費入園。
  2. 109 年 7 月 1 日至 8 月 31 日不限次數、平假日均適用。
  3. 於90 年 7 月 1 日(含)以後出生國民適用。
  • (四)台灣觀巴自由行優惠：
  1. 獎助台灣觀巴業者提供自由行旅客參加台灣觀巴半日、1 日遊 行程可享 2 人同行 1 人免費。
  2. 平假日均適用。
  • (五)補助地方政府辦理在地特色觀光活動：
  1. 補助地方政府依地方特有觀光元素、觀光景點及結合旅宿業規 劃具在地特色之活動。
  2. 每縣市最高補助 1,000 萬元。

「安心旅遊補助方案」之確切內容、期程及優惠，可至觀光局官網查詢， 亦可撥打「安心旅遊諮詢專線：0800-211734」
安心國旅補助方案
振興三倍券
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交通部觀光局
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