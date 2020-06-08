【台灣罷韓之後】若需要投入高雄市補選　親朱人士：朱立倫不會迴避

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【台灣罷韓之後】國民黨週三中常會移師高雄 市長補選江啟臣「不在可行選項中」！

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）高雄市長韓國瑜被罷免後，國民黨面對補選戰將難尋困境。關於前黨主席朱立倫被點名，親朱人士表示，如果選擇法律戰，就不要再拖延，讓熱門人選遷戶籍到高雄備戰；對於是否願意投入補選，只要黨需要，朱立倫會與全黨一起承擔。

媒體報導韓陣營若決定啟動罷免無效法律戰，爭取拖延補選時間，江啟臣不排除入籍高雄親征，朱立倫等人也在會議中被提及。儘管國民黨下午發出新聞稿澄清江啟臣並不在可行選項方案中，但仍引發黨內熱烈討論。

對於朱立倫被點名投入高雄補選，中央社引述親朱人士表示，朱立倫一再強調「國民黨的改革比改選更重要，國民黨的反省力量在哪裡？」但國民黨的改革方向未定，也還沒有撕下被貼上的親中賣台標籤，與年輕人、社會的距離遙遠，這3個障礙未排除，國民黨如何再起？

親朱人士說，排除障礙後，接著才是討論在韓國瑜遭到罷免後，如何面對高雄民眾。以目前的情勢推算，若9月初進行補選，就應趕快找在地、有改革理念、可以帶領國民黨在高雄再出發的候選人。

但假設要走法律戰，親朱人士說，黨中央要有心理準備，如果訴訟一拖，拖到不需要補選，可能就中了民進黨的圈套，民進黨可能將直接指派行政院副院長陳其邁代理剩下的任期，國民黨想用訴訟拖延時間的戰術，難道民進黨不懂嗎。

親朱人士說，若還是決定走法律戰，那就全黨一致達成共識，趕快備戰、不要再拖，把朱立倫、江啟臣、前總統馬英九、前台東縣長黃健庭等所有熱門人選的戶籍，通通遷到高雄，不能像現在一樣，4月時不備戰，等遷戶籍的時間快來不及了，才透過媒體放話。

至於朱立倫是否願意出戰高雄市長補選，親近朱立倫的人士也提到，「朱立倫唯一的希望就是國民黨要站起來」。過去在黨有需要的時候，朱立倫沒有逃避過，若黨做好決定用法律戰一搏，朱立倫也一樣不會迴避，會與全黨一同承擔。