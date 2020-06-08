台北龍舟賽25日如期舉行 80組國內外隊伍搶總獎金136萬

台北市長柯文哲與貝里斯大使Diane C. Haylock及瓜地馬拉共和國大使Willy Gome及龍舟選手合影（圖/ 台北市政府） 台北市長柯文哲與貝里斯大使Diane C. Haylock及瓜地馬拉共和國大使Willy Gome及龍舟選手合影（圖/ 台北市政府）

（台灣英文新聞/ 社會組 綜合報導）隨著全台全面解封，「2020臺北端午龍舟錦標賽」將如期於6月25日、26日登場，今年共吸引80組隊伍參加，爭取136萬元總獎金。

今（6）日上午於全臺唯一以屈原為主神供奉的洲美里屈原宮舉行傳統請神、點睛暨祭江大典，由臺北市柯文哲市長擔任主祭官上香敬獻。

柯文哲表示，台北市從1957年開始辦理龍舟賽迄今已有60年載。更將民俗活動發展為水上體育活動，自1997年起更邀請外國選手參與「臺北國際龍舟錦標賽」，今年受到疫情影響，一開始體育局也曾擔心過今年是否要照常舉辦，但因此只要在許可範圍內，盡量朝向維持正常舉辦為目標。

台北市政府表示，祈福儀式依循道教古禮進行，隆重而簡約，以歡樂喜慶舞龍舞獅、響徹雲霄擊戰鼓及三太子的民俗藝陣熱鬧揭開序幕。

邀請「洲美傳承龍舟隊」、「臺北興富發棒球隊」、「奧林匹克友誼隊」、「大佳龍舟隊」、「美國在臺協會」、「臺北市龍舟協會」等各年齡層選手，共80組隊伍參加爭取總獎金136萬元，不同背景、世代的龍舟隊伍齊聚一堂，象徵共同守護延續龍舟傳統文化，具傳承發展意涵。

同時選手們也親手彩繪並繫上象徵「為彼此而戰」的概念頭帶，展現臺北的生命力、戰鬥力與互助合作精神。

台北市政府表示，今年臺北端午龍舟錦標賽，將不開放現場觀賽，改以網路及電視直播方式，鼓勵民眾在家觀看，也呼籲參賽選手務必配合大會規範指引。