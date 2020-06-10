〈時評〉納稅季節到　看台灣納稅者權利保護問題

台灣納稅人權利保護果真不如動物？前行政院長暨新世代金融基金會董事長陳冲替納稅人抱不平，他說，台灣有動物保護官，但是對納稅人卻吝於設立納稅者權利保護官。納稅人權利保護確待檢討改進。

時代在變，人民的思想觀念也在變。長期以來，台灣教育人民「當兵、納稅」是義務。然而，果真是人民的義務嗎？那是反共抗俄，威權統治下的政治思想，現在步入民主政治，思想觀念恐怕應該隨之改變。首先談到當兵，現在台灣積極推動募兵制，符合世界潮流，畢竟國防軍事力量不是窮兵黷武之用，用不著動員全民來當兵，支持國防武力，何需鼓勵當兵是國民義務呢？

再説到納稅，也是人民的義務嗎？恐怕未必。台灣過去一直強調「納稅義務人」，把義務強加在納稅人中間，要求大家心甘情願納稅，甚至讓國家侵奪人民財產合理化，從思想觀念就要求人民順從稅務機關，因此不論在稅務行政或法律保護上，都太過重視公法益的保護，輕忽納稅人權利保護，類似的租稅訴願或訴訟，納稅人鮮有成功的機會。這種思想觀念或做法，在民主國家是不可思議的事。

西方民主國家嚴格要求人民依法納稅，但是卻從不認為是人民的「義務」，因此同様重視納稅者權利保護。典型的例子就是納稅人如果過去所得高，應該依法繳交高額所得稅，但是如果納稅人突然失業或所得驟減，無力繳交前欠稅金，稅務機關絕對不會提出訴訟或強制執行，拍賣納稅人財產抵稅，這就是保護納稅人避免受到過度保護公法益的侵害。

至於納稅人執行業務得扣抵的各項成本費用，西方國家比台灣當前稅制合理多了，例如醫師所得雖高，但是其交通費用、再進修課程各項食宿費用、電腦網路費用、書籍、制服、醫材、清潔費用等，只要關係到執行業務所需成本，都可以抵稅，這些都是保護納稅人的權利，台灣稅制可扣抵的項目及金額，遠不如西方國家，也才會屢遭抗稅，甚至連藝人林若亞、林志玲、小S(徐熙娣)都群起抗稅，引起社會關注，財政部有必要慎重考慮加強保護納稅人權利。

台灣在2017年開始實施納稅者權利保護法，但是主管機關並沒有認真執行相關條文，例如第20條及施行細則第8條規定，稅務機關必須設立納稅者權利保護官，財政部卻沒有依法在各稅務機關廣設納稅者權利保護官，依法保護納稅者權利，顯然欠缺納稅者保護觀念。

依據目前納稅者權利保護官資格及選任要點的規定，還是從各地區國税局或地方稅捐稽徴機關中選任，這種規定倍受批評，形同球員兼裁判，納稅人又如何指望其保護權益？因此如何規範公平合理之納稅人權利保護官資格及選任要點，財政部必須慎重考慮。

現行納稅人被強制要求配合稅務機關查稅之規定，及常收到無理由之稅單等爭議，都應該重新檢討，因為查稅時舉證責任在稅務機關，不應將責任強加在納稅人身上，至於無理由稅單，稅務機關更是困擾納稅人，強加要求其接受繳稅。

台灣已經進入自由民主時代，各種行政及法律體制都應該隨著改變，納稅者保護觀念亦應深植財政部及稅官心中，如何建立健全稅制，保護納稅人權益，是政府重要工作，避免衍生日後侵襲納稅人權利糾紛，那就違背民主政治之真締了。