〈時評〉經濟振興及紓困　首重簡單、即時及效率

新冠肺炎疫情肆虐全球，台灣在兩項重要工作上，值得討論。其中疫情防治的成功，保護國人生命財產安全，深受世人肯定及重視，毋庸置疑，但是在救經濟紓困方面，有待檢討，確有改善精進空間。

其實這次疫情各國政府最艱鉅的任務，也正是這兩項，如果都能夠做得週延圓滿，那必然獲得全民高度支持。

談到救經濟紓困問題，英國政治學家邱吉爾有兩句名言，值得參考，(一）錢是肥料，廣施才有效，(二)人民是主人，公僕是僕人。

還有一句英諺也值得參考：A stich in time saves nine，如果翻譯成「及時一針，可以節省日後的九針」應該貼切。

新冠肺炎各國封城鎖國，不僅付出人命的代價，經濟重創，人民失業生活困苦，擧世皆然，世界各國都在努力紓困救經濟，拯救人民免於受困。此時將錢比喻成肥料，確有道理，如何快速有效廣施，滋潤受困的企業及勞工，需要果斷及效率，才能防止各行各業斷鏈倒閉，造成連鎖效應，衝擊全國經濟及人民生活。

算算新冠肺炎大爆發是發生在三月，當時全台灣不論公民營銀行全面重創，連公營行庫優等生兆豐金、華南金都大虧，第一銀行當月只獲利7500萬元，其他如國泰金、富邦金等大型金控，也都重創，遑論中小型銀行，營收獲利都很糟糕，經濟危機浮現。上市櫃公司3月營收共計2.69兆元，比去年同期減少4.6%。全台灣第一季有168家知名企業倒閉，無薪假就有7916人，創8年新高，前三名艱困產業是製造業、住宿餐飲和批發零售業，4月失業人數颷到48.1萬人，比3月增加3.6萬人，創7年來同月新高，預料6、7、8、9月進入畢業季，再加上國際經濟不景氣衝擊，影響更大，失業人數更多。政府要如何面對後續企業及勞工困境，快速有效紓困，必須未雨綢繆。

但是，令人遺憾的是前面萬元紓困金案，才剛掀起玉蘭花爆漲、廣告擧牌人工作難求，及各郷鎮市公所申領人潮擠爆爭議，還勞駕行政院長蘇貞昌親自向全民道歉，如今振興三倍券推出，要到7月15日才開始發放，台北市長柯文哲在台北市議會答詢市議員質詢時，不諱言擔心屆時民眾申領作業又會一團混亂。

柯市長的擔憂值得行政院參考，因為以振興三倍券申領作業之複雜，一般中高齡或偏遠郷間，或弱勢族群人民，又如何搞得清楚？屆時又如何讓人民不會怨聲載道？而且3月份全球經濟就已經開始陷入困境，台灣各行各業哀嚎連連，為什麼要拖到7月中旬才開始振興經濟？期間又有多少企業不支倒閉，多少勞工失業？政府紓困振興作業難道不能當機立斷，快速決策嗎？

現在世界許多國家發放振興經濟費用，大多是採全民發放方式，例如英國每人發放9萬2千元，加拿大4萬2千元，香港3萬8千元，澳門3萬7千元，新加坡1萬6千元，日本2萬7千元，南韓3萬5千元、美國3萬6千元。

台灣究竟要如何振興經濟？紓困企業或個人，當然有不同的思考，但是及時雨對企業或勞工個人都非常重要，延宕只會造成更大的傷害而已。同時，振興經濟或紓困究竟要不要排富，國際間有不同看法，有經濟學家認為，富人平時每年繳交那麼多稅，對國家社會的貢獻很大，紓困或振興經濟時，為什麼一定要排除他們，難道一併肯定或鼓勵高所得者，不合乎公平正義嗎？這也是許多國家紓困或振興經濟不排富的重要原因。香港、新加坡綜合所得稅最高稅率才17％，尚且不排富，台灣最高稅率40％，又有何必要排富？簡化行政作業，快速確實，全民一律平等，相信更能獲得人民的掌聲，政府根本不用擔心有圖利他人的爭議。

目前許多國家已經積極針對不同產業紓困，例如文化、觀光旅遊、房地產、機械，甚至連影劇事業，都配合業者展開紓困計劃。

台灣在新冠肺炎疫情中，防疫工作得到人民高度肯定，但是在紓困、振興經濟方面，卻遲遲得不到人民的掌聲，是不是該徹底檢討，劍及履及，了解民瘼，解決人民痛苦，應該是當務之急。