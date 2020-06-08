聽不懂臺語「緊走」 移民官閃電突擊查獲逾期移工

移民署南區事務大隊嘉義縣專勤隊接獲檢舉，得知民雄鄉1處木頭加工廠疑似有違法外人非法工作，經前往勘查相關地形後，日前配合嘉義縣社會局人員前往查察。當查察人員抵達工廠時，1名工廠員工發現，馬上向廠房裡面大喊：「緊走！」並企圖將鐵捲門關上。

而其中2名移民官見狀，顧不及車輛還未停妥，立馬下車衝入廠房裡面控制現場，其餘查察人員亦快步上前支援，並喝令工廠員工勿關閉鐵捲門規避查緝。順利於該工廠查獲6名印尼籍逾期人士，全案依違反入出國及移民法及就業服務法帶回偵辦。

經初步調查，4名男性及2名女性印尼籍逾期人士平均年齡約27歲，在臺已逾期約1年半至2年，期間都四處打零工，並陸續至該工廠工作約半年。於接受調查時，1名逾期人士「阿里」說，當時有聽到1位工廠大哥在門口突然對著他們大喊「緊走！」並跑去按鐵捲門開關，眼見工廠大門緩緩關閉，他跟其他朋友還在想「緊走」是什麼時，已經有2個移民官衝到他們身旁，「阿里」頻頻直呼連「緊走」的機會都沒有。

嘉義縣專勤隊隊長張玉龍呼籲國人，切勿貪圖一時之便，聘僱、媒介或容留失聯移工或其他非法外來人口從事工作，否則恐將面臨違反就業服務法新臺幣15萬元以上75萬元以下罰鍰，若是5年內再次違反更涉及刑責，最重可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣120萬元以下罰金。

另移民署「擴大自行到案專案」將於6月30日截止，在專案期間投案者，除免予收容外，得免除禁止入國或不予許可期間，且處法定最低額度逾期罰鍰新臺幣2,000元，請民眾及新住民協助宣導，鼓勵身邊逾期停(居)留的外籍親友，儘速自行到案。（新聞轉載自新住民全球新聞網）