台灣預計下週脫離口蹄疫區 生鮮豬肉恢復出口

1997年台灣爆發口蹄疫情，歷經23年防疫，農委會今天指出，世界動物衛生組織（OIE）預計下週通知台灣改列不打疫苗非疫區，台灣生鮮豬肉可望下半年恢復出口。

農委會指出，台灣（台灣、澎湖、馬祖，不含金門）的口蹄疫拔針（不打疫苗）有成，通過OIE的審核，OIE正在文書作業且預計下週通知，屆時台灣可跟日本並列、成為亞洲唯二兩個不打疫苗的非疫區。

目前台灣豬肉僅有熟肉、肉乾等加工製品外銷少數國家，農委會評估生鮮豬肉可望下半年出口，農委會主委陳吉仲早已宣布，新加坡會是第一個出口市場，7月有機會到新加坡試水溫。

1997年台灣爆發史上規模最大的動物疫情，腰斬養豬產業規模、挫傷600億元出口產值。當時在養量1069萬8366頭，快速撲殺合計死亡頭數400萬頭，開始施打疫苗防疫。農委會畜牧處統計，目前在養量551萬頭，108年產值709億元。

農委會在2018年7月1日起展開口蹄疫拔針計劃，至2019年6月30日止，滿1年沒有爆發案例。農委會2019年7月1日宣布，終於取得向OIE申請成為口蹄疫不打疫苗非疫區的資格，同年下半年提出申請報告、繳交問卷。

農委會防檢局長杜文珍是中華民國在OIE的常任代表，5月13日已接獲OIE科學委員會通知，農委會提出的報告經過審查，符合OIE法典中有關口蹄疫非疫區的認定要件，接下來是會員國評論。等程序全數完成，預計在6月初正式回覆台灣，屆時台灣將會改列非疫區。