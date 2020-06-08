第一屆國家海洋日　陳其邁：彰顯台灣向海致敬的決心

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）海洋委員會今(8)日在高雄展覽館舉辦「第一屆國家海洋日慶祝典禮」，行政院副院長陳其邁致詞時表示，台灣特別響應聯合國議定「世界海洋日」的精神，在2019年底通過《海洋基本法》，並在其中明訂每年的6月8日為國家海洋日，於今日舉辦慶典，彰顯台灣「向海致敬」的決心。

行政院副院長陳其邁致詞時表示，這次嚴重特殊傳染性肺炎的發生，讓大家深刻感受到面對疫情的全球化，沒有任何國家可以置身事外，而對於海洋的重視以及保育也是如此。

他還說，為求各涉海政策與行政措施得以有所依據，責成海洋委員會邀集相關產官學研及民間團體制定「國家海洋政策白皮書」，並於今天發布，期盼以前瞻、創新的思維，促進海洋事務的健全發展，讓台灣從海洋看見無限的發展契機。

海洋委員會說明，「國家海洋政策白皮書」草案全文約5萬3000字，以永續為核心，「建構生態、安全、繁榮的永續海洋國家」為願景，並提出「建構區域戰略思維，保衛海域主權權益」、「落實海域執法作為，促進區域安全合作」、「維護海洋生態健康，優化海洋環境品質」、「確立產業發展目標，促進藍色產業升級」、「型塑全民親海風氣，培養海洋國家思維」與「孕育科學發展動能，厚植學術研究能量」等6大政策目標，作為研擬與推動海域安全法、海洋保育法及海洋產業發展條例等重要海洋法令的立法依據。

照片由海洋委員會提供

「第一屆國家海洋日慶祝典禮」的另一亮點則是各方祝賀影片的首映，國際友好單位暨政府行政團隊、NGO團體、產業、學界紛紛以影片方式表達祝賀之意，展現全球海洋治理的無國界及跨部會、跨單位的整合趨勢。其中，美國在台協會處長酈英傑 ( William Brent Christensen) 表示，「期待未來繼續深化美台合作關係」。法國在台協會主任公孫孟(Jean-François Casabonne-Masonnave)也表示，「我們必須確保海洋的再生循環及生生不息，這是為什麼我們與台灣發展合作」。

照片由海洋委員會提供

典禮現場規劃4個主題展區分別是，「生態保育」、「海域安全」、「產業繁榮」，以及「海廢再生聯盟」，讓民眾藉由海洋保育教育宣導品、海廢清除成果、新式艦艇船模、水文資料庫雛型系統、旋翼型無人機、海洋深層水、各式海廢再生品等實體展品，了解海洋委員會對於海洋事務經營的用心。

典禮中也表揚「108年推動海洋事務績優公務員」、「109年潛海戰將」、「108年海洋保育野生動物救援」、「2020我們的海洋青年領袖峰會青年代表」等對海洋事務有功的43位人員及團體。

照片由海洋委員會提供

典禮中一一表揚43個致力海洋事務的優秀人員與單位。(照片由海洋委員會提供)