太慘乾脆不放！巴西將停更新冠肺炎疫情總計數　專家批不敢面對現實

面對政府抗疫不力，巴西民眾五月上街抗議，並與巴西總統支持者起衝突，不過警方卻用催淚瓦斯對付抗議群眾。（美聯社圖片） 面對政府抗疫不力，巴西民眾五月上街抗議，並與巴西總統支持者起衝突，不過警方卻用催淚瓦斯對付抗議群眾。（美聯社圖片）

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）當台灣已經在考慮解禁，全球許多國家仍受到新型肺炎 (COVID-19) 疫情威脅，太平洋彼岸的美國與南美洲各國更是看起來不太樂觀，在巴西，由於病例增長過快，政府在昨(7)日正式宣佈，將停止更新「累積性」的病例數據，未來僅會公布過去24小時的新增病例數與死亡數。

截至出稿前，巴西目前病例總數逾69萬，染病人數僅次於美國，不過因為篩檢人數不足，專家認為實際上應該超過這個數字很多，除此之外，巴西已經有3.6萬人因新型肺炎喪生，死亡率高居全球第三，再加上總統波索納洛(Jair Bolsonaro)在防疫工作上不合作的態度，讓巴西在全球疫情趨緩的當下，反而躍升成為全球死亡人數攀升最快的國家。

事實上，疫情爆發以來，波索納洛就被外界抨擊他對疫情不以為然的態度，他不只公開表示不會宣布封鎖、不鼓勵隔離，還完全無視安全社交距離親自加入街頭的抗議，甚至在開除衛生部長後，指派完全沒有公衛經驗的新人代行其職，如今又指示相關部門不再計算全部的病例，引發隱瞞數據的質疑。

巴西衛生部長理事會(The Council of State Health Secretaries)認為，停止統計只是為了轉移處理疫情不力的公眾焦點，表示他們會抗爭到底。

最高法院法官Gilmar Mendes則直言，這種隱匿數據的行為完全就是極權政府會玩的把戲，但是數字的停止增長無法遮掩防疫失敗造成更多人喪生的責任。