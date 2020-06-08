台灣內政部追非法滯留與跨國婚媒 檢舉最高獎金2萬塊

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）為杜絕不法，內政部6月4日部針對無戶籍國民及外國人逾期停留或居留，及跨國(境)婚姻媒合廣告等增列檢舉獎金，每案獎金從1千元到2萬元不等，希望提高民眾檢舉的誘因，健全外來人口的安全管理。

內政部表示，部務會報通過「舉發違反入出國及移民法事件獎勵辦法」修正草案，主要考量現行民眾舉發逾期停留或居留外國人，僅有逾期居留的失聯移工案件，可向勞動部申領獎金，且舉發非法跨國（境）婚姻媒合廣告，並無獎勵；為鼓勵民眾檢發違法，故修法新增這兩項獎勵項目。

內政部指出，這次修法也明定各類檢舉事由的獎金數額，例如，舉發逾期停留或居留，明定查獲3人以下，每案核發獎金2千元、查獲4至6人每案核發獎金5千元、查獲7至9人每案核發獎金1萬元、查獲10人以上者核發2萬元。若舉發非法刊登或散布跨境婚姻媒合廣告，每案則核發1千元。

為避免非法滯留、違法聘僱外國人的雇主與仲介或人口販運加害者等不法人士，藉由檢舉方式，規避相關法令或逃避支付薪資後，反能獲領獎金之不合理情形，這次修法增訂這類人士的舉發，不予獎勵。

但經移民署查處到案的違法外來人口，為循線深入追查其他不法人士，其舉發仍可獲得獎勵。

內政部特別提醒，為幫助在臺逾期居停留的外籍人士能儘速返回母國，移民署於4月1日至6月30日推動「擴大自行到案」專案，針對逾期居、停留之外籍人士採取「不收容、不管制、低罰鍰」的減免措施，鼓勵失聯移工或是逾期居停留的外來人口主動到案。