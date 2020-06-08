簡又新專欄 – 大學校園裡的永續發展

近期接受到許多大學的演講邀請，演講題目都聚焦在大學永續發展議題，在座的師生對這議題也充滿高度興趣，過程中不斷提問，試圖從中獲得一些新思路及發展的可能性。回顧13年來在台灣推廣台灣企業永續發展的歷程，許多企業從不暸解到如今都已成為企業管理顯學，這股永續風潮，也可從每年舉辦的台灣企業永續獎及全球企業永續論壇盛況觀察得知。然而這股永續風潮似乎悄悄蔓延到國內大學裡開始風行起來了。

2015年可被視為大學永續發展關鍵年，該年5月聯合國教科文組織在韓國世界教育論壇發表《仁川宣言》，強調「包容、公平、優質教育、終身學習」，並為全世界提出「實現2030年的教育願景」。同年9月聯合國大會也通過永續發展目標，以17項目永續發展目標為核心，在兼顧「經濟成長」、「社會進步」與「環境保護」等三大面向之下開展出積極的行動方案，時至今日幾乎成為全球共通的語言。

去(2019)年在高教界最受矚目的莫過於英國《泰晤士報高等教育特刊》首度公布「大學影響力排名」，有別於以往重視教學表現和學術研究為重點的大學排名方式。而是以聯合國永續發展目標作為評估各大學的表現。「大學影響力排名」不再僅強調學校聲譽或研究的傑出表現，而且著重於如何跨域連結與合作，聚焦於促進社會進步，與社會發展的良性互動，擴展其社會影響力。此次大學排名結果造成全球及國內大學排名版圖的移動，也撼動一般大眾對於“好大學”的重新定義。

英國《泰晤士報高等教育特刊》公佈的前10名都是英美式的教育系統，皆分佈在紐西蘭、澳洲、美國、英國，以澳克蘭為例，由於是外來人口與當地的毛利人進行民族融合，而發展出特殊的教育模式。而經濟較好的國家也都是曾由英國統治殖民的國家，在某些程度，從人文關懷、教育理念與守法精神都很強。近年我國教育部也逐漸關注此議題，推動「大學社會責任實踐計畫」，對焦在地關懷、產業鏈結、永續環境、食品安全與長期照護，讓國內大學成為地方社區及產業發展的重要推手。在教育部及各大學的重視及努力之下，「大學影響力排名」入榜學校數名也由2019年12所提升至2020年的24所大學入榜。

早期的大學設立目的分為研究、社會服務與教學，如今更需結合聯合國永續發展目標，為世界帶來正向影響，進而從大學治理、環境永續到社會公益等面向邁向大學永續發展。期許國內大學將大學治理列為首要強化重點，應積極逐步提升「大學永續治理願景與核心價值」、「財務與資產管理」、「利害關係人鑑別與溝通」、「國際合作與競爭力」及「研究發展與創新經營」等多面向績效，並同時兼顧環境永續及社會公益，接軌聯合國永續發展目標，並扮演好一個倡議的領導者，擴大其影響力進而提升國際能見度。

台灣英文新聞Taiwan News 林靜怡／編輯整理，台灣永續能源研究基金會授權刊出