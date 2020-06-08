【快訊】鎮瀾宮宣布大甲媽遶境11日晚起駕共9天8夜 人數控制在800人以下、全程戴口罩

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導) 中央流行疫情指揮中心昨剛宣布放疫解封，千人以下遶境廟會可以辦，大甲鎮瀾宮今天（8日) 宣布，今年因武漢肺炎 (新冠肺炎, covid19 ) 疫情延後的大甲媽遶境，本周四(11日) 晚上11時起駕出發，全程戴口罩量體溫，希望感冒者不要參與，9天8夜行程將延續百年傳統。

鎮瀾宮副董事長鄭銘坤今天在將近11點正式對外宣布詳情與相關計畫，參與人員控制在800人以下，並將造冊，今年同時取消多個大型活動，隊伍之間會盡量區隔，不要集中在同一時間出發。

由於鎮瀾宮董事長顏清標由於剛做完換肝手術，抵抗力較弱，為了避免感染，目前在家中休養。今日上午記者會由副董事長鄭銘坤主持，顏清標並未出席。

中央社報導，大甲媽祖遶境進香活動今年本預計在3月19日起駕，後因武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫延後舉辦，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前特地在農曆的媽祖生日，南下鎮瀾宮參拜，他表示，有機會可以舉辦遶境進香活動，但要視疫情變化。

為防疫廟方持續掌握中央流行疫情指揮中心各項措施，日前也配合防疫，入廟參拜除需量體溫、酒精消毒雙手，也控管廟內人數。

解封後，鎮瀾宮昨天(7日) 深夜也發出訊息，今天（8日) 上午11時召開記者會「宣布大家關心的事」，預計說明大甲媽祖遶境進香相關事宜。

大甲媽祖遶境進香活動傳統上均為期9天8夜，路程長達340多公里，橫跨台中、彰化、雲林、嘉義4縣市，年年吸引百萬信眾相隨。