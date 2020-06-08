〈時評〉韓國瑜不打算放過高雄市民？

高雄市長韓國瑜在本月6日被罷免， 但韓國瑜和國民黨陣營打算啟動罷免無效的法律戰， 替下次市長改選，展開進一步的布局；只不過， 國民黨和韓國瑜若做出這個決定，將會讓高雄市發展陷入停滯， 結果導致國民黨離高雄市民愈來愈遠。

中選會預計最晚在12日公告這次高雄市長的罷免結果， 一旦公告後，韓國瑜當天就會被解除市長的職務，但另一方面， 韓國瑜可在公告後的一個月內，依法提出各種罷免無效的訴訟。

再根據相關規定，若是罷免無效的訴訟超過今年12月25日， 屆時，這一屆高雄市長的任期也剩下不到一半時間， 依法不用再舉行補選，而是由行政院指派代理市長， 直到這屆任期結束。

國民黨撥得如意算盤，是下次高雄市長選舉的時程愈往後延， 對國民黨再次角逐高雄市長的布局就愈有利。同時， 這牽動到民進黨對高雄市長的沙盤推演， 因為若是在三個月內舉行市長補選， 代理高雄市長的人只是過渡性質，畢竟只有代理幾個月即可， 但萬一拖到2020年才選市長，整個代理期長達兩年多， 人選就不是單純的過度，必須要有更周延的思考和規畫。

然而，若是要等到兩年後才選高雄市長， 恐怕會讓高雄市民無法接受。

國民黨及韓國瑜他自己，迄今仍未能面對罷免結果傳達出來的訊息，不斷自我催眠、安慰。對於將近94萬市民要罷免韓國瑜 ，韓國瑜在當天記者會上的談話，竟然還大言不慚說，「有130萬 市民沒有出來投票，感謝他們對團隊的支持、 感謝他們認同這場選舉是沒辦法接受的， 甚至有人認為這是不公不義的選舉。」

不僅如此，韓國瑜完全沒有自我檢討，只是強調「 民進黨第二次執政以來，所有心思全部集中在罷韓國家隊， 集中所有政府力量、跨越各部會，買通90%以上媒體、幾乎100 %的網軍，全力攻打韓國瑜的人。」 把所有責任推給民進黨政府和媒體。

雖然韓國瑜口口聲聲說，要祝福高雄市，但他的所做所為， 並沒有打算放過高雄市民。由於他對於罷免結果的不服氣， 可能會提出罷免無效的法律攻防戰， 除非法院在短期內立刻決定不受理，否則， 就算韓國瑜被高雄市民高票罷免，高雄人一樣無法馬上選出新市長， 只能繼續活在韓國瑜的陰影下。

高雄市民罷免韓國瑜後，目的是希望讓高雄在新人領導下往前邁進， 但韓國瑜卻是有可能利用法律來拖住高雄發展， 國民黨若任憑韓國瑜的作為，僅想為下一次高雄市長選舉來布局， 無疑再度挑戰高雄市民的決心。

英國前首相邱吉爾曾說，「酒店關門，我就走。」如今， 高雄市民已讓韓國瑜下台，就請韓國瑜漂亮轉身離開， 國民黨也請好好接受，不要再讓高雄市民失望。