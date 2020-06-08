台灣端午連假疏運 台鐵24日起將加開114班次 10日零時開放購票

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）端午連假即將到來，為疏運旅客，交通部台灣鐵路管理局今(8)日表示，自6月24日至29日6天期間，全線將加開各級列車總計114班、加掛車廂486輛，於6月10日0時起，開放網路及電話語音訂票。

台鐵局表示，自6月10日0時起至12日24時止將優先開放常態實名制訂票，符合實名制資格旅客得以實名制方式預訂6月24日至6月29日的乘車票，未訂完的座位，自6月13日0時起全面開放一般旅客訂票。

台鐵局開放的7班常態實名制車次分別是：

花蓮：206次（週六行駛）、207次（每日行駛）、238次（週一至六行駛）及240次（週日行駛），供身分證字號U開頭及符合資格旅客優先訂票。

台東：405次（週六、日、一行駛）、408次（每日行駛）及431次（每日行駛），供身分證字號V開頭及符合資格旅客優先訂票。

6月24、25日及27、28日東線加開6班實名制自強號列車，於6月11日0時起開放2020年3月1日以前設籍花蓮縣、台東縣的現住人口與國民身份證統一編號第1碼為Ｕ或Ｖ及上開二者的配偶與直系血親一親等國民訂票。

台鐵局加開列車包含東部地區6月25日至28日「樹林－花蓮」直達優惠復興號8班，並提供北宜100元、北花200元優惠票價。

為了加強疏運旅客，將開放新自強號每列次於乘車當日限量發售120張無座票，並於6月24日至29日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

2020年端午節假期車票自6月10日0時起，開放網路及電話語音訂票，相關加開列車車次、時刻，即日起於台鐵網站及各車站時刻公告。

圖片來源：交通部台灣鐵路管理局提供