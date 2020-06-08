共產專制中國批美沒人權　美國務卿怒斥共「很敢講」、「下流可笑」

（台灣英文新聞／施家恩 綜合報導）美國黑人弗洛伊德（George Floyd）遭白人警員跪頸制伏喪命引發全美示威，中國共產黨乘機大作文章，批評美國缺乏人權。國務卿龐佩奧（Mike Pompeo）周六（6日）震怒發表聲明，反斥獨裁中共為謀求權力「很敢撒謊」、宣傳「下流」「可笑」。

聲明中並列許多美中巨大差異：「在中國，只要有教堂遭焚毀，幾乎都是中國共產黨唆使主導，沒事；在美國，若有教堂遭縱火，美國政府必定迅速救火救災救人，對於縱火犯也必定嚴懲！」

「在中國，從香港到天安門，爭取民主人士會被軍隊鎮壓關押，報導抗爭的記者會被送進監獄度過好幾春夏秋冬；在美國，法律會把犯法的官員繩之以法，歡迎和平抗爭但不容趁火打劫及暴力，依據憲法賦予政府權力執法以保障民眾財產與自由，我們的媒體可以自由報導這些抗議活動給全世界知道。」聲明針對中國媒體言論不自由及長期一言堂的酸度可說是爆表。

這樣還不夠，聲明再說，在武漢肺炎疫情發生之初，中國不讓醫生及記者揭露疫情的危險，中國不是強迫他們噤聲，就是讓他們「被消失」，中國更美化造假死亡及確診人數，塑造疫情受控制的假象。「在美國，我們尊重生命，誠實透明揭露疫情發展。」

聲明也指美中兩國對待異議份子的巨大差別。在中國，有人膽敢質疑、挑戰共產黨，就會被送進再教育營，不過在習慣擁有民主自由的香港及台灣不吃獨裁共產專政這一套。

聲明最後再強調，一直以來視人權及自由為無物的共產專制中國，竟然會藉弗洛伊德事件來批評美國人權及民主，實在是太荒謬錯誤了。

「中國共產黨竭盡洪荒之力維權，美國則是不管遭遇什麼困難挑戰，也要竭盡力量維護民主自由的價值。」