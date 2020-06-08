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國民黨週三中常會移師高雄　市長補選江啟臣「不排除親征」

■有國民黨高層直言，就算明知高雄會輸，由黨主席本人或黨內具聲望者承擔，也只是「剛好而已」。 ■台東縣議會前副議長、現任縣議員陳宏宗7日發出聲明，即日起退出國民黨。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2020/06/08 09:52
高雄市議會議長許崑源6日墜樓身亡，國民黨主席江啟 臣（前中）7日上午前往高雄市立殯儀館致哀。中央社

高雄市議會議長許崑源6日墜樓身亡，國民黨主席江啟 臣（前中）7日上午前往高雄市立殯儀館致哀。中央社

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（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）高雄市長韓國瑜遭罷免、高雄市議會議長許崑源墜樓身亡，重挫藍營士氣，國民黨文傳會主委王育敏昨(7日) 說，黨主席江啟臣10日將率隊到高雄弔唁許崑源，並在高雄舉辦中常會，展現行動力。

另一方面台東縣議會前副議長、現任縣議員陳宏宗（下圖) 7日發出聲明，對國民黨從中央到地方長期的種種亂象，感到痛心與失望，即日起退出國民黨。

陳宏宗在聲明中表示，「即日起退出中國國民黨，以無黨籍身分，在我熱愛的這片土地上，繼續服務摰愛的鄉親」。


國民黨籍台東縣議員陳宏宗宣布退黨 (中央社)

有媒體報導，至於高雄市長補選由誰出戰，國民黨前主席朱立倫及台東縣前縣長黃健庭都曾被討論到，黨主席江啟臣也被點名親征。

有國民黨高層直言，就算明知高雄會輸，由黨主席本人或黨內具有聲望的人才承擔，也只是「剛好而已」；如果國民黨在這個節骨眼，連「承擔」還要推來推去，不懂反向操作，這個黨未來註定沒希望，更別妄想要重返執政了。

《聯合》新聞網8日報導，國民黨主席江啟臣昨(7日) 緊急召開主管會議，討論因應策略，決議在高雄市長補選前，每周三南下高雄開中常會；此外，若決定啟動罷免無效法律戰拖延補選時間，江啟臣不排除入籍親征高雄

對於這次罷韓結果，韓陣營質疑，中選會故意忽視選務重大瑕疵，逕自公告完成第一階段連署，發函通知罷韓團體領表進入下階段連署過程這項行政處分有極大法律爭議，因為連署自從開跑就已經不合法

國民黨在今年(2020年) 初的總統、立委選戰中吃下敗仗，現在又面臨韓國瑜遭到罷免，以及許崑源墜樓身亡等事件，不斷打擊士氣，江啟臣8日除了將召開擴大主管會報發表談話外，10日也將率領黨務主管、國民黨立委，南下高雄弔唁許崑源，並召開行動中常會。

中央社引述王育敏表示，這次韓國瑜被罷免，加上許崑源不幸往生，讓高雄當地的士氣低迷，所以中常會到高雄去開，是要讓黨員與支持者知道，雖然韓國瑜遭到罷免，黨中央還是很重視高雄的扎根與發展；同時也有安撫當地支持者的作用，也想聽聽在地對於高雄的未來，包括補選方面的意見。

由於也有不少立委表達想到高雄弔唁許崑源，因此黨中央也請國民黨立法院黨團總召林為洲邀請黨籍立委參加，讓黨中央以及立法院黨團一起到高雄向許崑源致意。

江啟臣為展現重視高雄，在6日罷免投票日親自到高雄坐鎮，但並未與韓國瑜同台。江啟臣決定10日南下高雄舉辦中常會，身兼國民黨中常委的韓國瑜是否出席，值得關注。此外，有關改革、高雄市長補選等議題，也將會是當天中常會的關注焦點。
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