國民黨週三中常會移師高雄　市長補選江啟臣「不排除親征」

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【更新】嘆「社會沒有是非」 台灣挺韓高雄市議長許崑源墜樓身亡 家屬3點聲明籲外界「勿以訛傳訛」

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）高雄市長韓國瑜遭罷免、高雄市議會議長許崑源墜樓身亡，重挫藍營士氣，國民黨文傳會主委王育敏昨(7日) 說，黨主席江啟臣10日將率隊到高雄弔唁許崑源，並在高雄舉辦中常會，展現行動力。

另一方面台東縣議會前副議長、現任縣議員陳宏宗（下圖) 7日發出聲明，對國民黨從中央到地方長期的種種亂象，感到痛心與失望，即日起退出國民黨。

陳宏宗在聲明中表示，「即日起退出中國國民黨，以無黨籍身分，在我熱愛的這片土地上，繼續服務摰愛的鄉親」。



國民黨籍台東縣議員陳宏宗宣布退黨 (中央社)

有媒體報導，至於高雄市長補選由誰出戰，國民黨前主席朱立倫及台東縣前縣長黃健庭都曾被討論到，黨主席江啟臣也被點名親征。

有國民黨高層直言，就算明知高雄會輸，由黨主席本人或黨內具有聲望的人才承擔，也只是「剛好而已」；如果國民黨在這個節骨眼，連「承擔」還要推來推去，不懂反向操作，這個黨未來註定沒希望，更別妄想要重返執政了。

《聯合》新聞網8日報導，國民黨主席江啟臣昨(7日) 緊急召開主管會議，討論因應策略，決議在高雄市長補選前，每周三南下高雄開中常會；此外，若決定啟動罷免無效法律戰拖延補選時間，江啟臣不排除入籍親征高雄。

對於這次罷韓結果，韓陣營質疑，中選會故意忽視選務重大瑕疵，逕自公告完成第一階段連署，發函通知罷韓團體領表進入下階段連署過程，這項行政處分有極大法律爭議，因為連署自從開跑就已經不合法。

國民黨在今年(2020年) 初的總統、立委選戰中吃下敗仗，現在又面臨韓國瑜遭到罷免，以及許崑源墜樓身亡等事件，不斷打擊士氣，江啟臣8日除了將召開擴大主管會報發表談話外，10日也將率領黨務主管、國民黨立委，南下高雄弔唁許崑源，並召開行動中常會。

中央社引述王育敏表示，這次韓國瑜被罷免，加上許崑源不幸往生，讓高雄當地的士氣低迷，所以中常會到高雄去開，是要讓黨員與支持者知道，雖然韓國瑜遭到罷免，黨中央還是很重視高雄的扎根與發展；同時也有安撫當地支持者的作用，也想聽聽在地對於高雄的未來，包括補選方面的意見。

由於也有不少立委表達想到高雄弔唁許崑源，因此黨中央也請國民黨立法院黨團總召林為洲邀請黨籍立委參加，讓黨中央以及立法院黨團一起到高雄向許崑源致意。

江啟臣為展現重視高雄，在6日罷免投票日親自到高雄坐鎮，但並未與韓國瑜同台。江啟臣決定10日南下高雄舉辦中常會，身兼國民黨中常委的韓國瑜是否出席，值得關注。此外，有關改革、高雄市長補選等議題，也將會是當天中常會的關注焦點。