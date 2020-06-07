台灣振興三倍券7/15上路　金融卡可至3銀行ATM領取回饋2000元現金

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）行政院推出振興三倍券刺激消費，規劃數位券回饋2000元，也可直接從ATM領現金，預計有近40家金融機構的提款卡，可透過台新、中信與國泰世華這3家ATM，領取政府回饋的2000元。

中央社報導，政院規劃每人可支付新台幣1000元換3000元「三倍券」；其中，非實體的數位三倍券，可任選使用信用卡、電子票證或電子支付，累積消費滿3000元回饋2000元。信用卡將隔月帳單直接扣2000元；電子票證到超商靠卡回存2000元；行動支付則直接轉入APP帳戶2000元。

另外，政院也規劃，數位券回饋的2000元，可直接從ATM提領現金。

屆時民眾只要數位券消費達到3000元，接獲符合資格通知後，就可使用自己的金融卡到ATM領現金回饋，目前已預計有近40家金融機構的提款卡，可以透過台新銀行、中國信託與國泰世華銀行這3家ATM，直接領取政府回饋的2000元。

至於其他有意願加入的金融機構，則是會根據各自資訊部門能量，修改軟硬系統後加入。參加的金融卡家數、服務的ATM銀行，在上路前都有可能再增加。

據消息人士透漏，其他金融機構若程式能夠修改好，隨時可以加入；不管是可提領的ATM，還是提款卡要加入，當然都希望參加的金融機構越多越好，才能讓民眾領回饋更方便。