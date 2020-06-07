端午前往花蓮太魯閣菁英酒店避暑

迎接即將到來的四天端午連假，選擇在峽谷度過最特別的端午節，飯店於端午假期推出一系列應景活動，凡於端午節當天，6月25日(星期四)入住的貴賓就能體驗包粽DIY，飯店邀請資深師傅親自教學，帶領大家體驗傳統包粽的樂趣。當日中午，舉辦『大家一起來立蛋』的活動，讓大、小朋友集體在國家公園立蛋，挑戰地心引力。今年端午節，邀請您一同在峽谷中度過好吃又好玩的端午假期！

自己的粽子自己包，師傅教你包粽

挽起衣袖，大家一起在峽谷中體驗親手包粽的樂趣！飯店邀請飯店的資深廚師們，以一份傳承的心意，帶領遠道而來的旅人們，體驗部落的傳統包粽手技。內餡選用山豬肉、魷魚、蛋黃、香菇等食材，是一款傳統經典的端午粽，敬邀閤家大小一起包粽，享用自己的手作粽子，好運相伴一整年，願望包中！

創意過端午．峽谷立蛋挑戰地心引力

重溫童年美好記憶，相傳在端午節正午時立蛋成功，便能帶來好運，因此我們邀請入住房客一起為蛋殼彩繪上繽紛色彩，並在正午12點舉行立蛋活動。在太魯閣峽谷美景相伴之下成功立蛋，來年將好運連連！除此之外，佩戴香包是端午節流傳下來的習俗之一，凡於端午節當天入住，每房將贈送精美香包一個，讓您將平安及好運氣一同「包」回家。

迎接仲夏的端午節慶，往東部峽谷前進，到太魯閣享受美景，透過精采有趣的應景活動歡慶端午假期！即日起至2020年6月30日，『春煦﹒一泊二食住房專案』，雙人成行，平日每人3,899元起，專案含山嵐客房住宿一晚，自助早餐一次、任選中式合菜或西式自助晚餐一次，免費使用飯店設施。