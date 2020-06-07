南台灣高雄代理市長人選 綠委推薦陳其邁許立明

高雄市長韓國瑜遭罷免，須由行政院指派代理市長，民進黨立委賴瑞隆今天指出，曾當過高雄市代理市長的陳其邁、許立明，及曾擔任過高雄市副市長的楊明州、史哲，都是好人選。

高雄市長韓國瑜罷免案6日過關，成為首位被罷免的直轄市長，依法最晚12日解除市長職務，且未來4年不得再參選高雄市長；由於韓國瑜所遺任期超過2年，依法最晚要在9月12日前補選，期間高雄市長將由行政院派員代理，至補選完成。

由於罷韓成功後，不管是高雄代理市長人選，以及若舉行補選的候選人，民進黨都以行政院副院長陳其邁呼聲最高。不過，黨政人士分析，陳其邁擔任代理市長的可能性不高。

黨政人士說，若韓國瑜沒有提出訴訟，陳其邁應會投入補選，就不可能去擔任代理市長；而韓國瑜若是要提訴訟，也得等到12日中選會公告罷免結果才能提，此時政院已提名他人擔任代理市長，自然也不會是陳其邁代理。

高雄出身的民進黨立委賴瑞隆說，最近兩年從高雄市長選舉、總統大選到罷免案，高雄幾乎陷在政治紛擾中，很多重大施政都受到影響。

他說，代理市長應該要熟悉高雄市政，才能夠立即上手，這是最重要的，曾經當過高雄市代理市長的陳其邁、許立明，曾經擔任過高雄市副市長的楊明州、史哲，都是很好的人選。

他認為，不管韓國瑜陣營是不是要提選舉訴訟，都應該盡速找代理市長，因為高雄沒那麼多時間耗費在這上面，應該讓高雄市趕快就緒。

出身高雄的民進黨立委趙天麟說，昨天才剛罷免投票結束，還有幾天才會公告，現在這情況下，是休養生息的好時間，應該讓韓國瑜、國民黨中央好好思考討論下面的程序怎麼走。他說，民進黨人才濟濟，一定會推派最好的人選，一切都尊重行政院。

高雄區域立委林岱樺表示，代理市長人選尊重府院黨的安排，大原則是這位人選能讓政務穩定、事務官安定、政務順利推動。高雄區域立委邱議瑩與劉世芳都表示，尊重行政院的職權。

對於有媒體報導指若韓國瑜提罷免訴訟，將直接由陳其邁代理高雄市長。

行政院發言人丁怡銘表示，罷免案剛結束，現在還沒有討論高雄代理市長的問題。

行政院官員說，中選會排定12日公告罷免結果，韓國瑜當天才會去職，政院預計本週討論代理人選。