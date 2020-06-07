台灣虎航7月初飛澎湖　每日可提供上千個機位

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）由於武漢肺炎衝擊全球觀光業，台灣國內、離島旅遊業轉趨蓬勃，華信今（7）日證實，將向同集團的台灣虎航租借飛機支援離島航線，最快7月初先飛澎湖航線，目前正在等候民航局航准。

自由時報報導，台虎是僅經營國際航線的航空公司，由於各國疫情仍未有減緩趨勢，為減少損失成本、增加收益情況下，華航集團決定重整集團機隊資源，由華信航空向民航局申請以濕租方式向台灣虎航租賃A320航機，並投入現階段供不應求的澎湖和金門等離島航線。

聯合報報導，華信證實會有濕租規畫是為了滿足市場需求，最快下週報民航局，申請澎湖及金門兩個航線。目前預計向虎航租借一到兩架A320飛機，每天飛三到四趟，最快7月初將先飛澎湖馬公航線，不會飛金門，並以松山機場為主要航站，串飛高雄及台中，三個點都會飛馬公，只是頻率不同而已。

報導中提到，對此民航局表示有聽聞，但尚未收到申請文件。屆時若收到申請，還需要通過航機務審查，因為濕租不只租航空器，連機組員都要租，華信機組員如果沒有飛過虎航機型，必須做相關訓練跟準備。

A320航機每架座位數180個，以一至兩架，每天飛三到四趟計算，單日至少可提供一千多的機位，此舉同時解決去年遠東航空停航的國內航線缺口，以及7、8月離島旅遊旺季一位難求的情況，又可為只飛國際線的台灣虎航減少損失成本和增加收益，可說是雙贏。