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武漢肺炎台灣出奇招 BBC：靠駭客與露臀防疫

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2020/06/07 17:33
BBC報導擷圖

BBC報導擷圖

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）台灣的新冠肺炎（COVID-19）防疫成果有目共睹，打破傳統窠臼的做法更是令外界刮目相看。今（7）日英國廣播公司BBC從科技與幽默面，看台灣如何在此役打響名號。

BBC以一篇「地圖駭客與臀部如何助台灣防疫」（How map hacks and buttocks helped Taiwan fight Covid-19），開宗明義闡述了台灣「花招百出」的防疫手段。

文章指，為了確保口罩分發公平性，由政務委員唐鳳率領的「駭客大軍」，紛紛貢獻了程式設計專長，開發了多個口罩地圖應用程式，連視障人士都能無障礙使用。唐鳳將這項任務的成功歸功於「互信」，同時也是從SARS學到的教訓，那就是由中央統籌行動與快速回應危機之重要性。

除了善用科技，文章也特別點出了台灣表現亮眼的關鍵，亦即高度民主與官員贏得民眾信任之努力。有別於向來無趣的政策宣導，官員的惡搞宣傳、幽自己一默的方式，都是為了吸睛，方能有效傳達正確防疫資訊。

舉例而言，行政院長蘇貞昌為了破除衛生紙恐缺貨的不實謠言，不惜露出臀部，以「無論你再怎麼會臀，咱只有一粒卡臣」之搞笑口號，呼籲大家勿恐慌囤貨，衛生紙與口罩用料可是大不相同。

有笑點就會有人討論，此哏一出，立刻獲得廣大迴響。唐鳳自豪地表示，這就是以「幽默戰勝謠言」（humor over rumor）的精髓。搞笑宣傳不難，難在整個社會願意接受。當世人在嚴肅探討「群體免疫」（herd immunity）的可行性時，唐鳳則是以「怪咖免疫」（nerd immunity）此一妙喻，為成功的「政令宣導」下了註解。
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