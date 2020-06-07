整理包／6/7台灣大解封！大眾交通、旅遊景點解封須知

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）國內疫情趨緩，即日起國內大解封，交通部和北北基桃亦宣布，搭乘大眾交通、出入郵局或觀光景點的鬆綁措施，提醒民眾只要做好防疫措施（維持社交距離或戴口罩、做好勤洗手）下，可恢復絕大數正常生活。【武漢肺炎+0】台灣6/7大解封 防疫記者會改為每週三召開

針對公共運輸解封新制，交通部長林佳龍在臉書發文提醒，搭乘高鐵、台鐵和入站仍需戴口罩、量體溫，進入後，若可維持社交距離或有適當阻隔設施時，得不戴口罩。

旅客在維持社交距離下或相鄰旅客有戴口罩(或採用適當阻隔設施)時，解除雙鐵列車車內及國內航線空運航班上飲食管制，飲食完畢如無法維持社交距離仍須戴口罩。

同時，恢復雙鐵列車上商品販售，台鐵新自強號連續假期開放銷售站票，惟採總量管制每列車以120人為限；高鐵連續假期可販售自由座，除增開加班車外，也將透過月台、穿堂層與閘門前等排隊人流，控管站位人數。

國內航線空運航班可飲食，也恢復提餐飲服務，但飲食完畢如無法維持社交距離仍須戴口罩。【台灣最強業配】 陳時中登101：台灣是寶島 應該更有自信

取自交通部臉書粉絲專頁。

此外，北北基桃4市已達共識，搭乘捷運、公車時，若乘客有感冒生病症狀者仍必須全程戴口罩，違規不聽勸仍會依法移送開罰。

而車內、站內社交距離仍為1.5公尺，車廂車站內只要可保持社交距離，就不用戴口罩，但捷運進站、公車上車時仍必須戴口罩、量體溫。。

觀光景點部分，交通部表示，取消國家風景區及觀光遊樂業園區人、車防疫安全承載量限制。取消國道服務區人、車潮管制。民眾及旅行社應遵守「樂活防疫安心飲食」方案，包含住宿以2人1室、1人1床之房型為原則；旅客間相隔座位或戴口罩，落實車輛清潔消毒，針對乘客量體溫；安排戶外景點為原則，如無法維持社交距離則須戴口罩。