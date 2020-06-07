【台灣最強業配】 陳時中登101：台灣是寶島　應該更有自信

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）今（7）日是台灣防疫解封首日，衛福部長陳時中解封首站選在台北101觀景台，與同行的小朋友們體驗疫情後的解封新生活，他眺望台北風景之餘，他感性說，台灣是非常美麗的寶島，「台灣應該更有自信」。

國內疫情趨緩，政府宣布6月7日起，即日起全台大解封；陳時中今天與一群國小、幼稚園的兒童共同參與台北101觀景台導覽服務，在89樓參觀「風阻尼球」的時候，還剛好發生地震，101瞬間警鈴大作成了意外插曲。

台灣6/7大解封，解封首站陳時中部長來到了台北101。（圖片取自「台北101觀景台」臉書粉絲專頁。）

中央社引述陳時中在觀景台欣賞台北風貌後，有感而發的說法，台灣應該更有自信，因為台灣是非常美麗的寶島，只是大家太忙、沒有時間品味，在台北101觀景台，可以從旅遊角度看美麗山川，另一方面，大家小時候讀那麼多書，常常連台北有幾條河都不知道，從高處往下看，教學也好、欣賞也好，放鬆心情也好，都非常棒。

陳時中於嘉義挑戰景觀吊橋「太平雲梯」時，自曝有懼高症，不過他笑說，太平雲梯海拔約1000公尺，今天登上戶外觀景平台、海拔約460公尺，「雖然懼高，但我手摸得到就不怕」。

陳時中提醒，即日起台灣正式解封，民眾可以到處走走，讓視野看得更高更遠，但解封不是完全都不管，口罩、社交距離還是要維持，做好個人防護。