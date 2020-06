【武漢肺炎+0】台灣6/7大解封　防疫記者會改為每週三召開

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)中央流行疫情指揮中心今(7)日表示,國內無新增病例,連續56天沒有本土個案,即日起國內防疫正式解封,每日的防疫記者會頻率將改成一週一次,持續140天的每日記者會暫時劃句點。

截至今日,台灣已經連續8週、共56天沒有本土病例,累計的443例確診,分別為352例境外移入、55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中7人死亡,430人解除隔離,剩下6人還在住院隔離中。

由於疫情趨緩,全台大解封,中央流行疫情指揮中心宣布未來記者會將從每天至少一場,改為一週一次,訂於每週三下午2時舉行。

此外,全球受COVID-19(武漢肺炎)疫情肆虐,台灣仍有效且快速地因應及控制,使疫情對民眾生活的影響降至最低。為記錄本次防疫經驗,衛生福利部特別整合中央及地方政府各項防疫政策的決策過程,並將此「台灣模式(Taiwan Model)」以時間軸的方式呈現,向民眾及各國說明台灣防疫成功因素、衛生醫療體系基礎、重大政策等,使各界了解台灣的公衛實力,證明Taiwan can help, and Taiwan is helping!

指揮中心指出,「COVID-19台灣防疫關鍵決策網」設有中英文版介面,內容包含「決策關鍵時間軸」、「成功防疫因素」、「台灣衛生醫療體系基礎」、「重大政策」4大部分:

決策關鍵時間軸:顯示台灣及國際間累計確診數,對照台灣各項決策時間點,展現台灣各項超前部署決策脈絡。 成功防疫因素:歸納「SARS經驗」、「中央疫情指揮中心」、「資訊公開透明」、「良好的資源分配」、「及時邊境管制」、「智慧社區防疫」、「先進的醫療科技」、「優質國民」等8類,以簡單、條列式的敘述方式,搭配圖片進行簡要說明,防疫的成功是仰賴中央、地方齊心一力對抗病毒,及國民高素質的配合。 台灣衛生醫療體系基礎:說明台灣過去長期於醫衛領域的耕耘,建立優良衛生醫療基礎,以有效且迅速執行防疫作為。 重大政策:針對防疫過程各項重大政策內容,進行詳細描述。

更多資訊可至「COVID-19台灣防疫關鍵決策網」瀏覽。