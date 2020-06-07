【武漢肺炎+0】台灣6/7大解封　防疫記者會改為每週三召開

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(7)日表示，國內無新增病例，連續56天沒有本土個案，即日起國內防疫正式解封，每日的防疫記者會頻率將改成一週一次，持續140天的每日記者會暫時劃句點。

截至今日，台灣已經連續8週、共56天沒有本土病例，累計的443例確診，分別為352例境外移入、55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中7人死亡，430人解除隔離，剩下6人還在住院隔離中。

由於疫情趨緩，全台大解封，中央流行疫情指揮中心宣布未來記者會將從每天至少一場，改為一週一次，訂於每週三下午2時舉行。

此外，全球受COVID-19(武漢肺炎)疫情肆虐，台灣仍有效且快速地因應及控制，使疫情對民眾生活的影響降至最低。為記錄本次防疫經驗，衛生福利部特別整合中央及地方政府各項防疫政策的決策過程，並將此「台灣模式(Taiwan Model)」以時間軸的方式呈現，向民眾及各國說明台灣防疫成功因素、衛生醫療體系基礎、重大政策等，使各界了解台灣的公衛實力，證明Taiwan can help, and Taiwan is helping！

指揮中心指出，「COVID-19台灣防疫關鍵決策網」設有中英文版介面，內容包含「決策關鍵時間軸」、「成功防疫因素」、「台灣衛生醫療體系基礎」、「重大政策」4大部分：

決策關鍵時間軸：顯示台灣及國際間累計確診數，對照台灣各項決策時間點，展現台灣各項超前部署決策脈絡。 成功防疫因素：歸納「SARS經驗」、「中央疫情指揮中心」、「資訊公開透明」、「良好的資源分配」、「及時邊境管制」、「智慧社區防疫」、「先進的醫療科技」、「優質國民」等8類，以簡單、條列式的敘述方式，搭配圖片進行簡要說明，防疫的成功是仰賴中央、地方齊心一力對抗病毒，及國民高素質的配合。 台灣衛生醫療體系基礎：說明台灣過去長期於醫衛領域的耕耘，建立優良衛生醫療基礎，以有效且迅速執行防疫作為。 重大政策：針對防疫過程各項重大政策內容，進行詳細描述。

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