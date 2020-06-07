第一屆凱撒桂冠盃 「凱撒廚神」爭霸戰

防疫有成，餐飲市場逐漸回溫，凱撒飯店連鎖於6月3日下午1點在台北凱達大飯店舉辦「第一屆凱撒桂冠盃廚藝競賽」，邀請資深美食評論家─費奇、牛肉麵評比王板橋皇家傳承主廚─陳家斌、知名美食部落客─周花花擔任評審嘉賓，評比項目包含清燉、番茄、紅燒牛肉麵及麻油雞等四大類組，共盲測試吃20款菜色依口味35%、外觀15%、價格25%、創意15%四大要點進行評分，還有10%為觀眾票選，凱撒飯店連鎖旗下總共10館有6館參賽，其中由台北凱撒大飯店拿下清燉組第一，番茄及麻油雞兩組則是台北凱達大飯店搶下冠軍，經典美味紅燒組由台北新板希爾頓高分奪金。力拼兩座獎項的台北凱達大飯店，也贏得「凱撒廚神」的封號。

牛肉麵、麻油雞一拼高下 六館齊聚搶爭廚神寶座

比賽競爭激烈，各館主廚使出渾身解數，端出經典名菜，清燉組由台北凱撒大飯店「韓式清燉牛肉麵」拿下冠軍，番茄組及麻油雞組則由台北凱達大飯店的「爽口番茄牛肉麵」、「丁酒麻油雞」各搶下分組第一，而經典口味紅燒牛肉麵則是台北新板希爾頓酒店的「犇向希爾頓牛肉麵」擄獲評審們的心，高分獲選。資深美食評論家─費奇表示：今天大家的麻油雞都在伯仲之間，沒有獲獎都是遺珠之憾，但值得一提的是台北凱達大飯店在麻油雞湯裡放了甘蔗筒，讓兩者的口味、香氣完美融合，突破了過往對麻油雞的既定印象。板橋皇家傳承主廚─陳家斌也表示紅燒組的冠軍，混合牛筋、牛腱兩種肉品，入口後湯頭濃郁滑順，令人相當驚艷。部落客周花花點評番茄組時，提到各館的牛肉麵充分展現品牌特色，也讓人看到番茄牛肉麵原來可以這麼多樣化。

林家秘製牛肉麵、麻油雞 為選手加油打氣

凱撒飯店連鎖董事長林鴻道更出席活動，暖心帶來「林家秘製牛肉麵、麻油雞」，為所有選手加油打氣，董事長林鴻道更表示：「我覺得很難得我們有這麼多的廚師聚集在一堂，大家也可以利用這個機會多多交換意見。整個疫情在這段期間，對於整個飯店的衝擊是非常的大，還好政府對於疫情控制是非常的好，在餐飲這塊就有非常明顯的回升，所以不管怎麼樣，我們都要把我們最好的餐點呈現給客戶。」而此次於分組競賽當中獲獎的一、二名館別，皆可獲得獎盃一座，以及各3萬元、1萬元的紅包獎勵。就盼首次舉辦的「凱撒桂冠盃廚藝競賽」能為連鎖提振士氣，為顧客帶來更多美味料理。

參賽館別：

台北凱達大飯店、台北凱撒大飯店、板橋凱撒大飯店、墾丁凱撒大飯店、趣淘漫旅-台南、台北新板希爾頓酒店