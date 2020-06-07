振興三倍券商機夯 欣葉推Line好友送百元折扣金

隨著疫情趨緩、消費者外出旅遊用餐信心回升，加上振興券拍板定案，餐廳也規畫各種優惠配套，期望博得消費者青睞；欣葉整合旗下22家餐廳及 Line＠官方服務，順勢推出「你吃飯 我贊助 欣葉幫您省荷包」優惠活動，凡加入「欣葉Shin Yen 」Line官方帳號，均可下載百元電子折扣券一張，至旗下任一品牌分店用餐，平日消費滿500元可現抵100元，且除了可累積更可與振興券併用，用一張券可加菜、合併用甚至可以免費吃一餐日本料理吃到飽下午茶！

欣葉也整理了「1+1」兩券併用的金算盤攻略，從完全免費到只需付少許的現金，通通要讓消費者很有感！欣葉Line好友百元折扣金即日起至7/31發送，使用至8月底為止，適用欣葉台菜、欣葉小聚、欣葉鐘菜、咖哩匠、欣葉日本料理、呷哺呷哺、Pappa Rich金爸爸、唐點小聚、Dancing Crab蟹舞各分店。

振興券牽手欣葉Line好友 「1+1」兩券併用金算盤使用攻略

欣葉旗下9個品牌，包含最知名的欣葉台菜、米其林必比登推薦的欣葉小聚、強調鐘副董私房菜與師傅手路菜的欣葉鐘菜，近年廣受歡迎的欣葉日本料理buffet、主打摩登港點中菜的唐點小聚、國際連鎖的Pappa Rich馬來西亞風味、娛樂型手抓海鮮餐廳Dancing Crab蟹舞、咖哩匠、呷哺呷哺火鍋等；以「1+1」兩券併用價值600元為例，欣葉日本料理下午茶540，使用欣葉line好友百元折扣券一張，剛好一張500元面額振興券。