振興三倍券商機夯 欣葉推Line好友送百元折扣金

隨著疫情趨緩、消費者外出旅遊用餐信心回升，加上振興券拍板定案，餐廳也規畫各種優惠配套，期望博得消費者青睞；欣葉整合旗下22家餐廳及 Line＠官方服務，順勢推出「你吃飯 我贊助 欣葉幫您省荷包」優惠活動，凡加入「欣葉Shin Yen 」Line官方帳號，均可下載百元電子折扣券一張，至旗下任一品牌分店用餐，平日消費滿500元可現抵100元，且除了可累積更可與振興券併用，用一張券可加菜、合併用甚至可以免費吃一餐日本料理吃到飽下午茶！
欣葉也整理了「1+1」兩券併用的金算盤攻略，從完全免費到只需付少許的現金，通通要讓消費者很有感！欣葉Line好友百元折扣金即日起至7/31發送，使用至8月底為止，適用欣葉台菜、欣葉小聚、欣葉鐘菜、咖哩匠、欣葉日本料理、呷哺呷哺、Pappa Rich金爸爸、唐點小聚、Dancing Crab蟹舞各分店。
振興券牽手欣葉Line好友 「1+1」兩券併用金算盤使用攻略
欣葉旗下9個品牌，包含最知名的欣葉台菜、米其林必比登推薦的欣葉小聚、強調鐘副董私房菜與師傅手路菜的欣葉鐘菜，近年廣受歡迎的欣葉日本料理buffet、主打摩登港點中菜的唐點小聚、國際連鎖的Pappa Rich馬來西亞風味、娛樂型手抓海鮮餐廳Dancing Crab蟹舞、咖哩匠、呷哺呷哺火鍋等；以「1+1」兩券併用價值600元為例，欣葉日本料理下午茶540，使用欣葉line好友百元折扣券一張，剛好一張500元面額振興券。
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品牌
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推薦使用
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價格
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500振興券100好友券
「1+1」兩券併用
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消費者另付
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欣葉台菜
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三杯雞
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680
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680-100+68 =648
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該道菜148元
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欣葉小聚
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青花椒鱸魚
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580
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580-100+58 =538
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該道菜38元
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欣葉鐘菜
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蒜香沙朗
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520
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520-100+52 =472
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該道菜免費
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欣葉
日本料理
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平日下午茶
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540
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540-100+54=494
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當餐免費
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咖哩匠
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頂級主餐組合
(培薰海鮮咖哩+酥炸雙拼蛋包飯)
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600
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(300*2)-100+60=560
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該組合60元
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呷哺呷哺
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商業午餐2人份
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720
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(360*2)-100+36=692
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92元
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金爸爸
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超滿足組合
(甘榜炒飯、爸爸拋餅+
咖哩雞)
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530
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(330+200)-100+53=483
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該組合餐
免費
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唐點
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經典港點組4款
(蟹肉啤梨果、黑金流沙包、松露香菇包、網皮鮮蝦腸粉)
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552
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(138*4)-100+55=507
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7元
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蟹舞
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2份個人午餐套餐+
2杯20元飲品
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560
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560-100+56=516
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16元