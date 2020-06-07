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振興三倍券商機夯 欣葉推Line好友送百元折扣金

消費500元現折100 加一張振興券buffet下午茶免費吃

By  台灣英文新聞
2020/06/07 13:53

隨著疫情趨緩、消費者外出旅遊用餐信心回升，加上振興券拍板定案，餐廳也規畫各種優惠配套，期望博得消費者青睞；欣葉整合旗下22家餐廳及 Line＠官方服務，順勢推出「你吃飯 我贊助 欣葉幫您省荷包」優惠活動，凡加入「欣葉Shin Yen 」Line官方帳號，均可下載百元電子折扣券一張，至旗下任一品牌分店用餐，平日消費滿500元可現抵100元，且除了可累積更可與振興券併用，用一張券可加菜、合併用甚至可以免費吃一餐日本料理吃到飽下午茶！

欣葉也整理了「1+1」兩券併用的金算盤攻略，從完全免費到只需付少許的現金，通通要讓消費者很有感！欣葉Line好友百元折扣金即日起至7/31發送，使用至8月底為止，適用欣葉台菜、欣葉小聚、欣葉鐘菜、咖哩匠、欣葉日本料理、呷哺呷哺、Pappa Rich金爸爸、唐點小聚、Dancing Crab蟹舞各分店。

振興券牽手欣葉Line好友 「1+1」兩券併用金算盤使用攻略

欣葉旗下9個品牌，包含最知名的欣葉台菜、米其林必比登推薦的欣葉小聚、強調鐘副董私房菜與師傅手路菜的欣葉鐘菜，近年廣受歡迎的欣葉日本料理buffet、主打摩登港點中菜的唐點小聚、國際連鎖的Pappa Rich馬來西亞風味、娛樂型手抓海鮮餐廳Dancing Crab蟹舞、咖哩匠、呷哺呷哺火鍋等；以「1+1」兩券併用價值600元為例，欣葉日本料理下午茶540，使用欣葉line好友百元折扣券一張，剛好一張500元面額振興券。

品牌

推薦使用

價格

500振興券100好友券

「1+1」兩券併用

消費者另付

欣葉台菜

三杯雞

680

680-100+68 =648

該道菜148

欣葉小聚

青花椒鱸魚

580

580-100+58 =538

該道菜38

欣葉鐘菜

蒜香沙朗

520

520-100+52 =472

該道菜免費

欣葉

日本料理

平日下午茶

540

540-100+54=494

當餐免費

咖哩匠

頂級主餐組合

(培薰海鮮咖哩+酥炸雙拼蛋包飯)

600

(300*2)-100+60=560

該組合60

呷哺呷哺

商業午餐2人份

720

(360*2)-100+36=692

92

金爸爸

超滿足組合

(甘榜炒飯、爸爸拋餅+

咖哩雞)

530

(330+200)-100+53=483

該組合餐

免費

唐點

經典港點組4款

(蟹肉啤梨果、黑金流沙包、松露香菇包、網皮鮮蝦腸粉)

552

(138*4)-100+55=507

7

蟹舞

2份個人午餐套餐+

2杯20元飲品

560

560-100+56=516

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