人類活動與氣候變遷 研究：五百物種瀕危

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）除了一般的污染以外，隨著人類活動逐漸深入以往無法進入的地區，更多野生動物的棲地受到壓縮。最新的研究顯示，盜伐與盜獵正讓數以百計的哺乳類、爬蟲類、鳥類與兩棲類陷入「命懸一線」的瀕危狀態。

事實上，由於現在各物種消失的速度已經比自然發生快上100倍，一些科學家認為，我們正面臨第六次的物種大滅絕。然而，以往的物種滅絕多是由火山噴發和隕石撞擊等不可抗力自然因素所造成，這次的主因卻是人類。

墨西哥國立大學的Gerardo Ceballos教授與史丹佛大學的Paul Erhlich教授等知名保育學者，利用國際自然保護聯盟(IUCN)的瀕危物種紅色名錄辨識出大約515個物種，這些物種只剩下不到1,000隻，正面臨嚴重的危機。

他警告，地區生態系正因為物種的快速消失而面臨崩解，而這些物種是否消失對人類的影響其實很大。未來的10年到50年內，人類的作為會決定人類自己是否能夠繼續存在。

新的研究引發學術界廣大迴響，澳洲昆士蘭大學的Diana Fisher教授表示，大部分的人並不知道物種滅絕的威脅性有多大。事實上，物種逐漸消失的危機十分緊迫，甚至應該被視為與氣候變遷同個警戒等級才對。

塔斯馬尼亞大學的Chris Johnson教授則說，人類存在的這個時代，其他物種正面臨地球從6,600萬年前恐龍大滅絕以來最快的消失速度，棲地消失與氣候變遷正在加速這個歷程，人類必須要快點做出改變，才能避免更多物種從地球上消失。