台北美福潮粵坊餐廳聯名橋頭麻辣火鍋

艷陽高掛，高溫讓人缺乏食慾，帶點香辣味的食物最能讓人胃口大開！台北美福大飯店館內的潮粵坊港潮餐廳，聯手屹立台北東區25年的麻辣火鍋名店─橋頭，自6月5日至7月5日推出九道創「辛」料理！身兼橋頭創辦人的梁振業主廚，其麻辣醬料偏重四川風味，辛香麻爽，再加上以港式養生溫潤的煲湯手法，耗時熬煮後精煉成底蘊醬汁，交由台北美福大飯店的王志孚行政主廚，結合粵菜及港點等獨特烹調手法，端出「麻辣燒春雞」，兩款風味撈麵「麻辣牛腱撈麵」和「麻辣燻蹄撈麵」，選用牛小排的「麻辣水煮肥牛」，以及匯集牛腸、牛肚與牛筋的「極味麻辣牛三聖」共六道火熱新菜，每道580元起，而傳統的港式點心部分也以麻辣風情再次型塑，推出了「椒麻炆牛肚」、「橋頭麻辣叉燒生煎包」，以及「麻辣鮮蝦餃」三款辛香港點，每道160元起。品嚐麻辣滋味不怕熱，點選此次活動餐點，即可以優惠價199元加購國王香茅御飲一壺(價值480元)，冰涼夏飲搭配辛香料理，堪稱夏日的完美組合。詳情訂位請洽02-7722-3390潮粵坊。

今夏香麻粵菜

於1995年在台北東區開業的麻辣名店─橋頭麻辣火鍋，在競爭激烈的餐飲市場中屹立不搖，迄今已邁入第25個年頭，今夏首次與結合廣東菜及潮州菜的潮粵坊合作，擦出辛辣的麻香火光！掌杓橋頭的主廚梁振業，為了研發自己的獨特麻辣口味，毅然決然地到四川拜師學藝，集各家大成，嘗試了上百種的調配組合，最後以數十種中藥材熬製，使麻辣鍋香氣飄裊卻不燥熱，將四川世代傳承的麻辣香氣與港式煲湯的養生之道合而為一。而台北美福的行政主廚王志孚，利用橋頭獨特的麻辣醬，發想出多道令人驚豔的辛香美饌。依循著廣東人「無雞不成宴」的習俗，率先呈上「麻辣燒春雞」，以橋頭麻辣醬、蒜頭、辣椒粉、花椒油及各式辛香料，醃製兩天待其入味後，以低溫爐烤至肉香四溢卻不顯肉質乾柴，雞皮滑嫩而不油膩，肉汁吸收了麻辣醬汁，每一口都能品嚐到肉韻與麻香的完美滋味。接著端出的是以傳統滷牛雜改良的「極品麻辣牛三聖」，選用了口感較為精實的紐澳牛肉，將其爽脆的牛肚、Q彈的牛筋，以及台灣牛腸清洗汆燙後，以橋頭麻辣醬為基底，再加入新鮮的朝天椒與花椒粒，與鴨血和板豆腐一同燉滷兩個鐘頭後，還需再離火浸泡兩個鐘頭使其更為入味，牛腸軟爛中帶有彈性，帶有脆度的牛肚與彈牙的牛筋更是吸滿麻辣湯汁，花椒的嗆香自口腔內擴散，後味則是肉香馥韻，絕對是配飯的三大聖品！

主廚改良川菜中的經典之作─「麻辣水煮肥牛」，以擁有勻稱肥瘦比例的美國牛小排切片，搭配橋頭麻辣醬特調成的水煮湯汁，加入蒜頭提香，再在底部鋪上銀芽增添口感的豐富性，牛肉肥美，湯汁辣而不燥，令人欲罷不能。以台灣人熟悉的撈麵再變化推出「麻辣牛腱撈麵」和「麻辣燻蹄撈麵」，以橋頭麻辣醬汁為底蘊加入花椒、八角等中藥材製成的滷汁，加入清洗汆燙好的美國牛腱心及豬腳，各自燉滷兩個鐘頭，再將港式生麵以滾水煮熟，淋上滿載肉香的滷汁，再襯上片好的牛腱或者燻蹄，麻而不苦的醬汁由麵體完整裹覆，連綿不斷的「簌簌」吸麵聲即是美味的象徵。最後則是獻上傳統廣東老菜，以少見的豬尾巴入菜的「天府一品節節香」，需先以繁複的工序多次清洗豬尾巴，延續先前由主廚特調再製的麻辣滷汁，再加入嗆鮮香辣的燈籠椒，與切成塊狀的豬尾巴和花生一同燉滷兩個鐘頭，讓富含膠質的豬尾巴吸滿辛麻醬汁，豬尾巴的軟Q口感，配上燉煮至軟爛的花生，撲鼻而來的椒麻香氣令人愛不釋手，六道辛菜香麻登場，每道580元起。

除了粵式菜餚之外，王志孚主廚也將橋頭麻辣的風味揉捏進港式小點之中。率先端出的「椒麻炆牛肚」，其工法繁瑣，需先將牛肚多次清洗，再加入蔥、薑、八角以及桂皮等中藥材煨蒸兩個鐘頭使其軟爛，放涼後切片淋上由橋頭麻辣醬為基底的特製醬汁拌勻，再入蒸籠炊蒸十分鐘即可。創新的「麻辣叉燒生煎包」，則以自行撖製的麵皮搭配特製的叉燒內餡，以橋頭麻辣醬為底蘊，加入冰糖、蠔油以及精煉的薑蔥油煨煮勾芡成醬汁，讓叉燒肉與濃郁醬汁均勻混合後醃製三個鐘頭，烤至皮脆肉嫩後包入麵皮之中後，將生煎包微煎至底部金黃焦脆，再加入溫水將其煮沸，透過鍋內的水蒸氣將生煎包煨蒸至麵體澎潤，添加枸杞的麵皮口感濕潤又能品嚐到酥脆的底部，豐富多元的層次，一份三顆絕對可以一人掃盤！

壓軸獻上先炸後蒸的「麻辣鮮蝦餃」，包裹鮮蝦、豬後腿肉以及筍丁的蝦餃，份量豪氣，先以高溫油炸固定其型態，再炊蒸至內餡熟透，最後淋上特調的橋頭麻辣醬汁，內餡的草蝦鮮美，與筍丁清香巧妙地提出肉韻甘甜，微辣的醬汁沾裹麵衣之上，不顯油膩，一口一個好不滿足！三款辛香港點驚艷上桌，每道160元起。另外，為了讓消費者在品嚐此次的創意辛菜時，能夠舒緩舌尖味蕾，凡點購此次橋頭與潮粵坊的聯名菜餚，即可以優惠價199元加購國王香茅御飲一壺，冰涼風味入喉即是暢快，這個夏季，就來美福的潮粵坊大啖冰火交加的麻香盛宴吧！